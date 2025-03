Politikov sme sa pýtali, či má ísť Černák na slobodu: Pročko má jednoznačný názor, poslankyňa SaS verí na druhé šance

Nebola to len mečiarizácia, ktorá v 90. rokoch ovládla Slovensko a riadila náladu v rodiacej sa demokracii. Spoločnosť čelila strachu, násiliu, prekračovaniu zákonov a jej fungovanie ovplyvnil organizovaný zločin. Jediným celoslovenským bosom podsvetia bol v tom čase Mikuláš Černák. O jeho postave a činoch vzniklo niekoľko kníh a kinám už mesiace kraľujú filmy Miky a Černák.

Bos, ktorého odsúdili na doživotie, sa môže dostať na slobodu. O jeho podmienečnom prepustení má rozhodovať súd v Piešťanoch, a to už 2. apríla.

Príbeh „bosa všetkých bosov“

Po Mikulášovi Černákovi bolo v roku 1997 vyhlásené celoštátne pátranie. Pred Vianocami sa prihlásil na policajnej stanici v Banskej Bystrici, kam pozval aj redaktorov televízie Markíza a bývalého rádia Twist. Černák bol postupne obvinený z viacerých trestných činov, spočiatku išlo o vydieranie alebo o daňový trestný čin, až v októbri 1998 ho obvinili z trestného činu vraždy poľského občana.

V novembri 2002 ho Krajský súd v Trenčíne podmienečne prepustil z väzenia. O niekoľko mesiacov neskôr, keďže sa nezdržiaval na území Slovenska, bol naňho vydaný medzinárodný zatykač po tom, ako bol zatknutý v Prahe. Černák bol spájaný aj s objednávkou vraždy vtedajšieho ministra spravodlivosti Daniela Lipšica.

V roku 2009 bol odsúdený na doživotie za šesť vrážd, pokus o vraždu a prípravu vraždy. Vo väzení sa postupne priznal k ďalším desiatim vraždám. Dokopy sa mu ich však pripisuje viac ako 30.

Chce ísť na slobodu

Mikuláš Černák sedí vo väzení v Leopoldove. Od riaditeľa leopoldovskej väznice dostal odporúčanie na prepustenie na slobodu. Mafiánsky bos vo väzení absolvoval program Šanca na návrat. To má dokazovať, že sa polepšil.

Černák na súde v máji 2024 uviedol, že ak bude prepustený, má množstvo plánov, ktoré by chcel realizovať – podnikateľských, aj so svojou partnerkou. „Chcel by som sa venovať oblasti cestovného ruchu aj stavebníctva,“ povedal.

Zároveň dodal, že by sa chcel venovať aj mladým ľuďom, čo by bola jeho hlavná činnosť. Má v pláne varovať ich pred trestnou činnosťou. „Chcem im povedať, ako som rozmýšľal a ako by nemali rozmýšľať,“ odkázal.

Vzhľadom k tomu, že súd, ktorý rozhodne o jeho ďalšom osude, sa blíži, oslovili sme niektorých poslancov a poslankyne Národnej rady SR, aby vyjadrili svoj postoj k jeho možnému návratu do slobodného sveta. Pýtali sme sa ich aj na názor na filmy Miky a Černák.

Poznámka redakcie: Interez v utorok 8. februára oslovil aj poslankyne a poslancov koaličných strán, a to napríklad Marcelu Čavojovú (Smer-SD), Ľubicu Laššákovú (Hlas-SD), Jána Podmanického (Smer-SD), alebo Karola Farkašovského (SNS). Nikto z nich na otázky nereagoval.

Otázky pre respondentov:

Videli ste film Miky/Černák? Ak nie, chystáte sa pozrieť si ho? Ak áno, aký dojem vo vás zanechal?

Mikuláš Černák chce byť prepustený na slobodu. Absolvoval program Šanca na návrat, odporúčanie dostal aj od riaditeľa väzenia. Tvrdí, že sa chce venovať prevencii pred kriminalitou u mladých ľudí. Ako to vnímate?

Zaslúžia si ľudia s jeho minulosťou „druhú šancu“?

Martina Bajo Holečková (SaS)

Videla som jednotku, na dvojku sa chystám. Film bol natočený veľmi dobre a myslím, že vierohodne ukazuje, čoho všetkého sú ľudia schopní v honbe za mocou a peniazmi. Je dôležité, že takýto film je verejne dostupný a mladí ľudia sa môžu zoznámiť aj s touto kapitolou dejín súčasného Slovenska.

