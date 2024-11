Miki dosahuje rekordné tržby, doťahuje sa na 3 milióny eur: Odborník hovorí, prečo sú úspešnejšie tieto dva slovenské filmy

Nový kriminálny triler o mafiánskom bosovi Mikulášovi Černákovi sa aj napriek obrovskej vlne kritiky stal najziskovejším slovenským filmom. Prvú časť filmu si môžete od dnes pozrieť už aj z pohodlia domova, druhá časť príde do kín o necelé dva mesiace.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako píšeme v našom článku, MIKI od režiséra Jakuba Kronera je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Film odhaľuje temnú stránku Slovenska 90. rokov a sleduje cestu Mikuláša Černáka, ktorý stál na čele jednej z najobávanejších mafiánskych skupín v krajine. Scenár vznikol s pomocou samotného Černáka, ktorý prispel detailmi zo svojho života, no nezasahoval do závažných dejových rozhodnutí.

Predstavitelia a tvorcovia filmu navštevovali Černáka vo väzení

V hlavnej úlohe exceluje Milan Ondrík, ktorý sa pre autentickosť stretol s Černákom vo väzení a zároveň na rolu pripravil aj svoj fyzický vzhľad. Okrem Ondríka si vo filme zahrali aj Dušan Cinkota, Michal Kubovčík a Petra Vajdová.

„Obávam sa toho, že mladé generácie vyrastú a povedia si, aké obdobie ste to vy žili? A prečo ste nič neurobili? Prečo ste nič nepovedali? To je omnoho väčšia hrozba. Preto je tento film dôležitý, aby sme si uvedomili momentálnu súčasnosť, v ktorej žijeme. Aby sme sa vedeli nejakým spôsobom ohradiť, ohlásiť, že takto žiť nechceme,“ uviedol Milan Ondrík v rozhovore pre Aktuality.

Okrem Ondríka sa s Černákom vo väzení stretol aj scenárista Miro Šifra, ktorý to uviedol v rozhovore v relácii Na rovinu. Šifra prezradil, že chodil za Černákom do väzenia a diskutoval s ním o detailoch filmu. Dokonca mal Černák na scenáristu kontakt a po dobu dvoch rokov mu mohol z väzenia telefonovať, údajne však zasahoval len do detailov — aké používali v tej dobe autá a čím kŕmili svojho tigra, no neovplyvňoval to, či sa o niektorej z vykonaných vrážd bude hovoriť alebo nie.

Zaujímavosťou je, že podľa Netky sa vo filmovom štábe vystriedalo viac ako 170 členov, zahralo si 107 hercov a vyše 1 300 komparzistov. Produkcii filmu sa podarilo zohnať viac ako 200 dobových áut, niektoré z nich po filmových výbuchoch však skončili na vrakoviskách. Dokonca sa v konkrétnych historických situáciách objavili presne tie isté modely áut, ktoré sa daných udalostí skutočne aj zúčastnili.

Film Miki zarobil už takmer 3 milióny eur

Film Miki mal rozpočet 1,87 milióna eur, ako píše Emefka, no podľa UFD na domácom trhu zarobil už 2,9 milióna eur, čím sa stal najlepšie zarábajúcim slovenským filmom.

„Keď sledujeme úspech filmu podľa tržieb, narážame na dôležitý faktor – cena lístkov sa v čase mení a zvyšuje, takže prirodzene sa stále zvyšujú aj tržby filmov. Tržby síce stúpajú, ale to stále neznamená, že film si na seba aj zarobí, lebo stúpajú celkové náklady. Na základe návštevnosti sú v histórii Slovenska úspešnejšie filmy Sviňa a Bathory,“ povedal filmový kritik Michal Korec.

Film Bathory ešte z roku 2008 so 432-tisíc divákmi tak stále zostáva neprekonanou métou pre nové filmy.

„Pokiaľ ide o úspech filmu v tohtoročnej ponuke, je prekvapivé, že porazil komédie ako Jedeme na Teambuilding a Kavej, na druhej strane temné trilery s historickým pozadím majú v slovenských kinách solídny úspech. Tomuto žánru sa darí, diváci sú zvedaví na spracovanie doby, ktorú si ešte pamätajú, aj na zobrazené postavy. Postava Mikiho pútala pozornosť ako kedysi Kajínek v Čechách, takže šanca na top slovenský film roka tu bola a naplnila sa,“ dodal Korec.

Miki je v kinách od 15. augusta, do posledného septembrového víkendu bol v slovenských kinách na prvom mieste najnavštevovanejších filmov, pozrelo si ho už takmer 400-tisíc divákov. Následne sa držal v prvých priečkach, no posledný víkend, počas ktorého bol film premietaný, skončil na poslednom 20. mieste.

Na ČSFD získal hodnotenie 76 %. Od 22. novembra je dostupný na Netflixe, neskôr bude pridaný aj do ponuky JOJ Play. Presný dátum vydania na tejto platforme však zatiaľ nie je stanovený.

Film Miki čelil obrovskej vlne kritiky

V našej spoločnosti sa ozývali názory, že film Miki môže prispieť k romantizácii mafiánskeho prostredia, že sa z Černáka spravil hrdina, ktorého máme obdivovať a zároveň ľutovať. Jedna časť divákov zobrazenie udalostí, drámu v rodine, či údel obetí vo filme akceptovala. Druhá časť divákov však tvrdila, že vo filme je Černák hrdina, ktorému máme držať palce, pretože je vykreslený ako ten, čo buduje biznis a chráni rodinu.

„Osobne vnímam zobrazenie ako neutrálne. Neberiem postavu Černáka ako príliš pozitívne vykreslenú, hoci Milan Ondrík podáva sústredený výkon a stopáž sa mu venuje v maximálnej miere. Navyše, je to iba prvá polovica filmu a prerod hrdinu ešte iba začína. Takže zatiaľ by som nehodnotil finálne dielo predtým, ako uvidíme obe časti,“ poznamenal Michal Korec.

Pokračovanie filmu s názvom ČERNÁK príde do kín v januári 2025. Podľa filmového kritika Michala Korca bude mať druhá časť filmu porovnateľné, alebo o trochu nižšie čísla ako má prvá časť.