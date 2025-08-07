Na severe Slovenska sa stala vážna nehoda: Vodiča v kritickom stave prevážal záchranársky vrtuľník

TASR
Matej Mensatoris
Pri vážnej nehode na Orave sa zranili tri osoby, zasahovali dva vrtuľníky.

Pri čelnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel na Orave sa v stredu (6. 8.) večer vážne zranili tri osoby. K dopravnej nehode na ceste medzi Oravskou Lesnou a Zákamenným v okrese Námestovo boli vyslané dva záchranárske vrtuľníky. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe (ATE) o tom informuje na sociálnej sieti.

Transport osoby v kritickom stave

Žilinská posádka si po pristátí v blízkosti miesta nehody prevzala do svojej starostlivosti 31-ročného vodiča, ktorý utrpel vážne, život ohrozujúce poranenia. Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia bol pacient preložený na palubu vrtuľníka a v kritickom stave transportovaný do Univerzitnej nemocnice v Martine,“ uviedli leteckí záchranári.

Doplnili, že druhá posádka z Banskej Bystrice si od zasahujúcich záchranárov prevzala 37-ročnú ženu, ktorá utrpela viaceré vážne poranenia. „Po stabilizácii bola letecky prevezená do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde si ju prevzal pripravený traumatím,“ dodali.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline na sociálnej sieti informovalo, že pri vážnej dopravnej nehode zasahovali hasiči z Hasičskej stanice v Námestove a dobrovoľní hasiči z Oravskej Lesnej a Zákamenného.

