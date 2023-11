Na pláže vyplavilo už desiatky fliaš so záhadným nechutným obsahom. Boja sa ich otvoriť aj vedci

Čo by ste robili, keby ste na pláži našli fľašu s odkazom? Väčšina ľudí by zrejme neodolala a zo zvedavosti by ju otvorila. Tieto fľaše sú ale natoľko bizarné, že sa ich boja otvoriť aj vedci.

Môžu obsahovať kliatbu

Ako informuje Mail Online, záhadné fľaše vyplavilo more okrem iných miest aj v Mexickom zálive a vedci sa ich boja otvoriť. Výskumník Jace Tunnell ich našiel 15. novembra na pláži neďaleko mesta Corpus Christi v Texase. Hovorí sa im aj čarodejné, pretože nie je známe, kto ich do vody hodil a často majú vo vnútri čudné predmety. Niektorí si myslia, že obsahujú kliatbu.

Witch Bottle Mystery: Rumors Claim Bottles Contain Spells, Eighth Found Near Corpus Christiehttps://t.co/RwHerX6ssQ — Chris Martin (@martin_chr15072) November 28, 2023

Jedna z posledných objavených fliaš bola oblepená kôrovcami, čo znamená, že vo vode bola už nejaký čas. Len od roku 2017 bolo na zmienenom mieste nájdených až 8 podobných fliaš. Čarodejnícke fľaše sú v Spojenom kráľovstve bežným objavom a môžu byť naplnené predmetmi, ako sú vlasy, bylinky, rôzne plány, nechty alebo telesné tekutiny.

V oceáne by končiť nemali

V priebehu rokov sa našlo takmer 200 fliaš v stenách, hromadách hnoja alebo zakopaných pod zemou. „Ešte v 16. a 17. storočí ľudia verili v čarodejnice a ich schopnosť spôsobiť chorobu zaklínadlom,“ uviedol Úrad pre vedu a spoločnosť McGillovej univerzity prostredníctvom Fox News. Zlé kúzla sa však dali podľa úradu zahnať uväznením do čarodejníckej fľaše, ktorá pri správnej príprave mohla v skutočnosti odrážať samotné kúzlo a potrápiť samotnú čarodejnicu. Čarodejnica tak bola nútená kliatbu zrušiť.

Existuje množstvo dôvodov, prečo ľudia vytvárajú takéto fľaše. Niektoré slúžia napríklad na ochranu alebo pre šťastie. V niektorých častiach sveta zas ľudia stále veria v mágiu a kúzla. Kým niektoré fľaše ľudia zakopú, iné končia v oceáne a Tunnel upozorňuje, že by to tak byť nemalo. Predsa len, je to odpad. Predpokladá sa, že fľaše, ktoré našiel, pochádzajú z Haiti, Karibiku a z rôznych oblastí Južnej Ameriky.