Mysleli si, že našli odkaz vo fľaši. Keď ju ale dvojica otvorila, okamžite to oľutovala a hodila ju späť

Predstavte si, že sa prechádzate po pláži a zrazu natrafíte na fľašu, ktorá v sebe niečo očividne ukrýva. U väčšiny ľudí by zrejme zvíťazila zvedavosť a pokúsili by sa fľašu otvoriť. Presne to urobila aj dvojica z Austrálie, bola to však chyba.

Chybu si uvedomili neskoro

Ako informuje LADbible, austrálska dvojica Crystal a Rick zdieľali video na TikToku, ktoré sa veľmi rýchlo stalo virálnym. Práve sa prechádzali so svojimi psami po pláži v severnom Queenslande, keď sa im podarilo natočiť, ako k brehu vyplavilo priehľadnú fľašu. Vyzeralo to, že je v nej nejaký odkaz. Okrem toho v nej však bolo aj niečo iné, na prvý pohľad to vyzeralo ako piesok.

Pochopiteľne, dvojica bola vzrušená, bol to prvý odkaz vo fľaši, ktorý sa Crystal a Rickovi podarilo nájsť. Rýchlo teda odskrutkovali vrchnák. Obsah fľaše následne vytriasli do piesku. Žiaľ, zvedavci si príliš neskoro uvedomili, že to, čo našli vo fľaši, nebol žiaden tajný odkaz.

Výčitky svedomia

Niekto do nej uložil spopolnené ostatky muža menom Geoffrey. Vo vnútri fľaše bol odkaz uložený tak, aby bol viditeľný aj zvonku, no Crystal a Rick boli príliš netrpezliví a obsah fľaše vysypali skôr, ako si ho prečítali. Okrem toho, že sú to Geoffreyho pozostatky, na ňom stálo aj to, že ak fľašu niekto nájde, má ju hodiť späť do vody, aby zosnulý mohol pokračovať vo svojej púti. Nuž, namiesto toho skončil Geoffrey vysypaný na pláži.

Video si pozreli už takmer 2 milióny ľudí. Niektorí komentujúci to poňali s humorom a napísali, že Geoff svoju púť ukončil dvakrát. Ďalší poukázali na to, že ten, kto do fľaše nasypal Geoffreyho popol, predsa nemohol očakávať, že nálezca fľašu neotvorí. Ak pozostalí chceli, aby ostala fľaša zatvorená, mali vraj vrchnák aspoň riadne prilepiť. Niektorí vtipkujú, že to nebol džin, ale Geoff vo fľaši.

Rick a Crystal priznali, že po tom, ako pozostatky vysypali, ich trápili výčitky svedomia. Pokúsili sa preto časť popola, hoc aj s pieskom, pozbierať opäť do fľašky a hodiť ju späť do vĺn.