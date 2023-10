Na londýnskom letisku vypukol požiar. Ľudí žiadajú, aby naň necestovali, lietať sa začne až na obed

Na londýnskom letisku Luton pozastavili leteckú prevádzku až do stredajšieho poludnia pre požiar, ktorý v utorok večer vypukol na jednom z parkovísk letiska. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP a spravodajskej televízie BBC.

„Všetky lety sú v súčasnosti pozastavené, keďže záchranné zložky zasahujú pri požiari na parkovisku The Terminal Car Park 2… V súčasnosti je obmedzený prístup na letisko a ľudí žiadame, aby na letisko necestovali,“ uviedlo letisko Luton na sociálnej sieti X.

Letisko neskôr oznámilo, že letová prevádzka bude pozastavená až do stredajšieho poludnia. „Bezpečnosť našich pasažierov a zamestnancov je našou prioritou. Rozhodli sme sa preto pozastaviť všetky lety do stredy 12.00 h (13.00 SELČ) „, uviedlo letisko vo vyhlásení v stredu ráno.

Požiar zachvátil niekoľkoposchodový parkovací dom, pričom na mieste zasahuje 15 hasičských áut. Hasičská služba uviedla, že prvé hlásenie o požiari dostala o 20.47 h miestneho času (21.47 SELČ).

🇬🇧🔥Luton Airport Car Park Engulfed In Flames

Dozens of cars were scorched at London Luton Airport after a major fire broke out in the multi-storey late on Tuesday.

At least seven people were hospitalised with smoke inhalation.

The airport has suspended all flights until… pic.twitter.com/sP5YC9csL3

— il libanese (@Ramy_Sawma) October 11, 2023