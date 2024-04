Na chodbe čakal 20 dní, potom ho vyhodili do kríkov. Slovensko šokuje ďalší prípad nepovšimnutého pacienta

Slovensko obletel prípad pána Ladislava, ktorého v galantskej nemocnici nechali desať dní ležať v chodbe. Napokon zomrel na podchladenie a zlyhanie orgánov, pretože podľa lekárov nebol súci na hospitalizáciu.

Jeho príbeh však nie je jediný. Pacientov, ktorí prichádzajú do nemocníc so zdravotnými problémami, a pritom ide o ľudí, ktorí potrebujú pomoc od sociálnych zariadení alebo útulkov, je na Slovensku dosť. Ďalší pribudol aj v nemocnici v Galante.

Podľa RTVS v tej istej nemocnici strávil muž v nemocničnej chodbe 20 dní. „Oslovili nás aj dobrovoľníci s tým, že si tam všimli pána, ktorý im príde prehliadaný. Stretávali ho v chodbe, kde ho prekračovali ľudia, potom o pár dní nato bol vynesený pred nemocnicu,“ priblížil vedúci Útulku sv. Lujzy de Marillac v Bratislave, Michal Cibiri.

Muža, ktorý bol v zlom stave a bol imobilný, mali odviezť do vedľajšieho lesa, kde ho vyhodili a nechali. Či išlo o zdravotnícky personál alebo niekoho iného, nie je zatiaľ jasné.

Pán Antonín mal však šťastie a prežil. Dokonca sa už naučil nanovo chodiť. „Pán sa dal dokopy a pomáha. Niektorých klientov, ktorí sú na vozíku, odtlačí do jedálne. Pán Antonín sa zdráha vyjsť so svojím príbehom na verejnosť a my jeho rozhodnutie rešpektujeme,“ doplnil Cibiri.