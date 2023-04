Myslel si, že kúpil meteorit, ktorý spadol pri Košiciach. Muž za obyčajný kameň zaplatil 16 000 eur

Pred 12 rokmi v Nižnom Klátove neďaleko Košíc dopadol vzácny meteorit, z ktorého sa našli 4 kilogramy úlomkov. Istý muž sa chopil príležitosti a rozhodol sa predávať falošné kusy meteoritu. Miloš si jeden taký kúpil, zaplatil zaň 16 000 eur, myslel si, že je to skvelá investícia.

Ako informuje portál TV Noviny, Miloš raz sedel s kamarátom a spomenul mu, že by chcel niekam investovať zarobené peniaze. Rozhodol sa od neho kúpiť meteorit za 16 000 eur. Časom však prišli prvé podozrenia a s nimi aj neochota vrátiť mu späť peniaze. A tak si nechal Miloš vypracovať znalecký posudok.

Výsledok ho nepotešil. Kameň je zložený z mangánu a železa, nejde teda o žiaden meteorit. Keď od kamaráta Mareka pýtal znova peniaze naspäť, počul iba výhovorky. „No už začal motať, že kamarátovi dal peniaze, potom, že s kamarátom mal ten meteorit, potom, že jeho kamaráta zavreli, že keď príde z basy, budú peniaze. No a keď to všetko prasklo, už nedvíhal telefón, už neotváral,“ spomína si Miloš.

Môže ísť o podvod

Mareka sa doma nájsť nepodarilo a nedvíha ani telefón. Miloš sa preto rozhodol vyhľadať pomoc právnika, podľa ktorého sa môže obrátiť na políciu. Ak totiž predávajúci vedel, že za nemalú sumu nepredáva skutočný meteorit, je to podvod. Môže sa tiež obrátiť na občiansko-právny súd a žiadať peniaze späť touto cestou.

V prípade, ak človek skutočne nájde meteorit, mal by to nahlásiť a čakať. „Závisí to od štátu, pokiaľ nevyplatí do troch mesiacov 10 percent z hodnoty, tak sa automaticky stáva nálezca vlastníkom,“ dodal podľa TV Noviny právnik Marek Kažimír.