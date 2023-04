Muž na diaľnici rozhádzal z auta až 180-tisíc eur: Údajne mal prebytok peňazí, pravda je však úplne iná

Predstavte si, že jazdíte na diaľnici, keď tu zrazu sa priamo z neba začnú sypať peniaze. Tento na prvý pohľad neskutočný jav zažili účastníci premávky v Oregone, no celá vec má veľmi ďaleko od nejakého zázraku, píše portál ABC.

Ak sa niekedy hovorilo, že Spojené štáty americké sú krajinou, kde je možné všetko, tak to naozaj platí. Presvedčili sa o tom aj účastníci premávky na diaľnici neďaleko mesta Eugene v štáte Oregon. Tým totiž počas jazdy začali rovno pred očami padať peniaze z oblohy.

Bankovky, ktoré poletovali vzduchom, ihneď zaujali obrovskú pozornosť všetkých šoférov, ktorí následne zastavovali autá a prebiehali sa v tom, komu sa podarí nazbierať väčší obnos peňazí. Nebol to však žiaden kúzelnícky trik ani dar od anonymného miliardára pre bežných občanov.

Aj keď policajný príslušník, ktorý dostal prípad na starosť, hovoril o tom, že muž menom Colin Davic McCarthy chcel ľudí potešiť peniazmi, pretože on sám ich má prebytok. Pravda je však aj podľa Dnes24 úplne inde.

Man threw 200k cash onto the freeway in Oregon. Police say he had drained the family’s shared bank account and then let it fly out the window🤯 pic.twitter.com/nuFEpzl1Kj

— Hoodlum (@onhoodlum) April 15, 2023