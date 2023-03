Muž s kovovou lyžicou sa vyhrážal, že každého zabije a vyskočí: Cestujúci prežili doslova let hrôzy

Cestujúci v lietadle smerujúcom do Bostonu si pred pár dňami prežili skutočné momenty hrôzy. Muž sa totiž vyhrážal, že všetkých zabije, neskôr sa pokúšal otvoriť núdzové dvere a vyskočiť von. Posádku sa snažil bodnúť kovovou lyžičkou, no napokon všetko skončilo bez ujmy na zdraví, píše NY Post.

Let zo západného pobrežia Spojených štátov, konkrétne z Los Angeles, na samotný východ do Bostonu, trvá bežne okolo 5 až 6 hodín. Na pravidelnej linke sa však teraz stalo niečo, na čo pasažieri ešte dlho nezabudnú. Muž menom Francisco Severo Torres sa totiž rozhodol ohroziť let veľmi nebezpečným spôsobom.

Cestujúcim aj posádke sa s kovovou lyžicou v ruke vyhrážal zabitím, pričom rovnaké vyhrážky smeroval aj na ostatných pasažierov v lietadle spoločnosti United Airlines. Muž vo veku 33 rokov začal svoje kriminálne predstavenie približne 45 minút pred pristátím v Bostone.

Ľudia v lietadla vraj podporujú satana

Kričal, že ľudia v lietadle podporujú satana a podporujú zneužívanie žien aj detí. Jedným dychom dodával, nech ho posádka letu zastrelí, inak zastrelí každého muža, ženu aj dieťa v lietadle. Napokon sa však letuškám za pomoci zdatnejších pasažierov podarilo Torresa spacifikovať, čomu pomohol aj fakt, že nedisponoval žiadnou zbraňou okrem zlomenej kovovej lyžice.

Torresa sa podarilo udržať bez ďalších výpadov až do momentu, kedy si ho priamo v lietadle prevzala polícia. Neskôr sa na súdnom konaní ukázalo, že mužovi bola v minulosti diagnostikovaná duševná porucha, no podľa výpovedi matky odmietal užívať lieky.

Ešte má šancu sa z toho dostať

Teraz mu hrozí doživotné väzenie a tiež pokuta vo výške 235-tisíc eur. Muž sa podľa NY Post však stále snaží dokázať, že nekonal vedome, čo by ho prípadne mohlo zbaviť celej viny aj napriek tomu, že policajtom sa priznal s túžbou otvoriť počas letu dvere a vyskočiť z lietadla.