Možno ste ho nikdy nevideli a je to chyba: Na obľúbenú platformu prichádza jeden z najlepších seriálov súčasnosti

Keď streamovacia platforma SkyShowtime ohlásila svoj príchod na slovensko-český trh, mnohí seriáloví fanúšikovia, sledujúci dianie na tejto scéne v zahraničí, sršali nadšením. Očakávali totiž, že na platforme uvidia aj jeden z najlepšie hodnotených seriálov súčasnosti, ktorý v zámorí vysiela práve televízia Showtime, nesúca meno streamovacej platformy u nás. Stane sa tak však až teraz, takmer po roku fungovania služby na našom trhu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Veľkú obľubu si seriál Yellowjackets získal už po svojej premiére v roku 2021. Tešil sa diváckej popularite, aj priazni kritikov, čo vyústilo aj do nominácií na prestížne ocenenia ako Critics Choice Award či The Saturn Awards. Na týchto oceneniach sa velebila najmä kvalita seriálu a herecký výkon hlavnej hviezdy seriálu, herečky Melanie Lynskey (Two and a Half Man), ktorá si cenu kritikov aj odniesla.

Druhá séria dorazila do vysielania americkej káblovej stanice Showtime tento rok a aj keď je podľa mnohých o poznanie slabšia, stále kvalitami prevyšuje množstvo seriálov uvádzaných na konkurenčných streamovacích platformách.

Hviezdne obsadený seriál

Seriál Yellowjackets je eposom o prežití, psychologickým hororom a drámou, a taktiež ságou o tíme mimoriadne talentovaných stredoškolských futbalistiek, ktoré sa stanú (ne)šťastnými preživšími leteckej havárie hlboko v odľahlej severskej divočine.

Seriál sleduje nielen ich zostup z komplikovaného, ale prosperujúceho tímu k divokým klanom, ale zároveň sleduje ich životy, ktoré sa po takmer 25 rokoch snažia dať dokopy, čo dokazuje, že minulosť nikdy nie je skutočnou minulosťou a to, čo sa začalo v divočine, sa ani zďaleka neskončilo.

V hlavných aj vedľajších úlohách hviezdia známe, aj menej známe mená. Okrem Lynskey je to napríklad Juliette Lewis (From Dusk Til Dawn), Christina Ricci (Rodina Addamsovcov, Wednesday), Jasmin Savoy Brown (Scream (2022), Scream VI), Lauren Ambrose (Servant) či Elijah Wood (trilógia Pán prsteňov) a mnohí ďalší.

Obe série už čoskoro

Streamovacia platforma SkyShowtime uvedie obe série exkluzívne už počas októbra. Prvých 10 epizód prvej série sa na platforme objaví už 14. októbra. Druhú sériu bude SkyShowtime vydávať v týždňových intervaloch od 28. októbra.

Viac fotografií zo seriálu nájdete v galérii:

Tlačová správa