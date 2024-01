Žena popísala, ako ju v Budapešti obrali o 110 eur: Nenechajte sa nachytať, varuje ostatných turistov

V každom väčšom meste, kam chodí mnoho turistov, sa nájdu aj podvodníci, ktorí sa od nich rôznymi spôsobmi snažia vylákať peniaze. Nepríjemnú skúsenosť si z Budapešti odnáša aj írska turistka. Taxikár od nej podvodom získal nemalú sumu.

Turistka varuje pred budapeštianskymi taxikármi

Ako informuje Mail Online, Kerry Mitchell z Dublinu zverejnila na TikToku video, ktoré videlo už takmer 200 000 ľudí. Všetkých varuje, aby si dávali pozor na to, akým taxíkom sa chcú odviezť. Upozorňuje, že by si turisti mali brať len taxíky, ktoré sú viditeľné v aplikácii Boltu a nie náhodne odstavené taxíky na parkovisku. Najmä nie v prípade, ak ste sa v Budapešti rozhodli s kamarátmi aj niečo si vypiť.

Kerry prezradila, že po prehliadke loďou, na ktorej sa podával alkohol, boli s priateľmi premrznutí, opití a hladní – chceli sa čo najskôr najesť a nechcelo sa im ísť do mesta pešo. Pokúsila sa objednať taxík cez aplikáciu Bolt. Ten síce dorazil, no od skupinky bol vzdialený asi 10 minút chôdze. Rozhodla sa preto opýtať na neďalekom stanovišti taxíkov, či by ich niektorý z nich nevzal a či je možné platiť kartou.

Okrem jedného kartu nechcel vziať nikto. „Tak sme išli k Mercedesu a pán bol taký milý, pýtal sa nás, odkiaľ sme, či je Budapešť oveľa drahšia ako Dublin, či je lacnejšia, bla bla bla. Nadviazal rozhovor, pýtal sa, ako dlho sme tu atď… Myslela som si, že je to milý človek, nepomohlo ani to, že som v sebe mala desať pohárov prosecca,“ vysvetľuje situáciu Kerry.

Nepríjemná skúsenosť ňou otriasla

Priznala, že ju pred taxikármi v Budapešti už predtým niekto varoval, pozorne tak sledovala, ako dlho trvala jazda. Podľa nej nemali platiť viac ako 20 eur, ba dokonca ani viac ako 10. Zaplatila však kartou a následne šli s priateľmi do baru. Tu jej ale pri platení oznámili, že na karte nemá žiadne peniaze. Ukázalo sa, že taxikár si z jej Revolut účtu vzal všetko, čo na ňom v danom momente mala (približne 110 eur). Turistkou incident, pochopiteľne, otriasol.

Kerry sa napokon peniaze podarilo získať späť, ani nevie ako. Niekoľkokrát jej tvrdili, že transakciu nie je možné zrušiť, no napokon sa to podarilo. Turistka priznala, že je veľké šťastie, že tam nemala vyššiu sumu. Video ukončila upozornením, aby si ľudia nielen v Budapešti, ale ani v iných mestách nebrali náhodné taxíky z ulice, ale len cez overené aplikácie. Mesto vraj jednoznačne odporúča a dáva mu 10 bodov z 10, no nepríjemná skúsenosť zážitok pokazila.

V komentároch sa vyjadrilo niekoľko ďalších znechutených turistov. Jedna z návštevníčok napísala, že si od nich taxikár pýtal vyše 100 eur, a keď nechceli zaplatiť, pokúsil sa ich zamknúť v aute. Ďalší turisti zas za 2-minútovú jazdu boli nútení zaplatiť až 111 eur. Žiaľ, takéto podvody sa netýkajú len Budapešti, ale aj ďalších veľkých miest. Ľudia sa sťažovali na taxikárov aj v Prahe, v Aténach či v Paríži. Istí turisti v Taliansku museli zaplatiť za 10-minútovú jazdu taxíkom až 250 eur.