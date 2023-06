Môžete dostať až 275 eur na letnú dovolenku a možno ste to nikdy nevyužili: Musíte požiadať, pozrite, koho sa to týka

Leto je tu a to je ideálny čas nielen na cestovanie do zahraničia, ale aj na spoznávanie našej domoviny. Slovensko a jeho krásy majú čo ľuďom ponúknuť, a preto by ste pri plánovaní dovolenky nemali zabúdať na to, že za oddychom a zaujímavými zážitkami netreba cestovať vôbec ďaleko. Okrem toho, vedeli ste, že väčšiu časť nákladov na ubytovanie, stravovanie a rekreáciu môžete mať v takomto prípade zadarmo?

Od roku 2019 môžu niektorí zamestnanci využiť takzvané rekreačné poukazy. A dobrou správou je, že táto možnosť je tu stále. Takže, ak sa vás týka, len ste na ňu akosi pozabudli, môžete začať s plánovaním dovolenky.

Je tu niekoľko podmienok

Rekreačný poukaz má slúžiť na podporu domáceho cestovného ruchu. Je určený zamestnancom spĺňajúcim stanovené podmienky a môžu si ho uplatniť raz za rok. Poprípade aj viackrát, až do prekročenia jeho maximálnej sumy.

Je tu však niekoľko podmienok, ktoré musí zamestnanec, aj jeho zamestnávateľ, spĺňať. Zamestnanec musí byť zamestnaný v spoločnosti, ktorá má viac ako 49 zamestnancov (môže tu nastať výnimka), a to aspoň po dobu 24 mesiacov. Existuje aj výnimka, ktorá sa týka skráteného pracovného úväzku. Ďalšou podmienkou je, že ak ho chce využiť, musí stráviť vo vybranom ubytovaní minimálne dve noci.

Preplatí vám až 275 eur

Ako to funguje? Rezervujete si napríklad hotel vo Vysokých Tatrách alebo kdekoľvek inde na Slovensku na dve noci a plánujete zdieľať izbu so svojou manželkou/manželom. Namiesto 100 % ceny však zaplatíte len 45 % a zvyšných 55 % uhradí váš zamestnávateľ. Pozor však, maximálne vám preplatí 275 eur. Ak je cena ubytovania a rekreácie vyššia, rozdiel si doplácate vy.

Takže, ak si vyberiete dovolenku na Slovensku v hodnote 500 eur, bude vás stáť len 225 eur.

Ako to už býva, o uplatnenie rekreačného poukazu treba požiadať. Takže si pred dovolenkou nezabudnite zistiť u zamestnávateľa konkrétne podmienky. A pre istotu si overte aj v danom zariadení, či ho je možné využiť na danom mieste. Ďalšie informácie nájdete napríklad tu.