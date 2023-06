Do superlacných destinácií si zaletíte z Bratislavy: Za drobné si užijete krásne pláže, na týždeň vám stačí aj 290 eur

Vďaka leteckej doprave je cestovanie dostupné tak, ako nikdy predtým. Preto sme sa pozreli na zaujímavé a lacné lety z Bratislavy, ktorými sa môžete dostať za pár eur do obľúbených letných prímorských destinácií, a v podstate v ktorýkoľvek deň v týždni.

do akých miest si môžete zaletieť priamo z nášho hlavného mesta;

ktoré z nich sú najlacnejšie;

že sa sem dostanete už o hodinku-dve;

v čom sú tieto destinácie zaujímavé.

Náš výber destinácií pochádza priamo z webu bratislavského letiska. Výpočet priemerných nákladov na týždennú dovolenku sme čerpali zo stránky Budget Your Trip, ktorej údaje vychádzajú z reálnych skúseností cestovateľov. Konkrétne spomíname výdavky nízkorozpočtového cestovateľa. Takže, ak si radi doprajete luxus, či jednoducho na dovolenke nešetríte, vyjde vás drahšie.

Atény

Atény sú hlavným mestom Grécka a okrem mora si tu môžete vychutnať miestnu kuchyňu alebo množstvo pamiatok. Sú teda ideálnym miestom, ak chcete na letnej dovolenke spoznávať históriu, alebo ochutnávať zaujímavé jedlá.

Skvelou správou je, že sa ich dá užiť skutočne lacno. Lowcost cestovateľ by si mal pripraviť v priemere 361 eur na týždeň a dokonca aj letenky môžete nájsť za nízke ceny. Z Bratislavy sa sem dostanete od septembra letecky bez prestupu už o 2 hodiny.

Korfu

Ak túžite navštíviť skôr ostrovné Grécko, je tu aj taká možnosť. Napríklad v podobe Korfu, kde si vychutnáte azúrové more, aj pieskové pláže. Známou nízkonákladovkou sa sem dostanete z nášho hlavného mesta trikrát do týždňa o 1 hodinu a 45 minút.

Podľa štatistík cestovateľov návšteva Korfu môže byť ešte o niečo lacnejšia ako vyššie spomínané Atény. V priemere tu týždeň vychádza na 346 eur vrátane ubytovania, miestnej dopravy a jedla.

Solún

A do tretice ešte zostaneme v Grécku, no vrátime sa späť na pevninskú časť. Solún alebo Thessaloniki láka ľudí so zápalom pre históriu, no nie je to podmienkou a navštíviť ho môžete aj v prípade, že na ňu úplne nie ste.

Za 1 hodinu a 45 minút strávených v lietadle, pár eur za letenky a približne 411 eur na týždeň si môžete vychutnať dovolenku svojich snov na tomto mieste.

Pafos

Presuňme sa z Grécka na ostrov Cyprus, ktorý taktiež patrí medzi dostupné dovolenkové destinácie s bohatým historickým dedičstvom. Z Bratislavy si sem môžete zaletieť už dvakrát do týždňa a let trvá takmer tri hodiny.

Pafos môže byť skutočne lowcost destináciou, keďže priemerné náklady nízkorozpočtového cestovateľa na týždeň sú 296 eur. Iba dodáme, že na svoje si tu môžu prísť ľudia, ktorí obľubujú dovolenkovať pod slnečníkom, ale aj druhá skupina, ktorá okrem vylihovania pri mori rada spoznáva a objavuje niečo nové.