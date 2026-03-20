Môže ísť o terorizmus: K útoku na zbrojovku v Česku sa prihlásila radikálna skupina, krízový štáb je v pohotovosti

Český minister vnútra Lubomír Metnar zvolal v reakcii na požiar haly v Pardubiciach, ktorá patrí českej zbrojovke LPP Holding, krízový štáb. Polícia zároveň na sociálnej sieti X oznámila, že prípad vyšetruje ako podozrenie zo spáchania teroristického útoku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Zvolal som na dnešok krízový štáb ministra vnútra v súvislosti s požiarom haly v Pardubiciach. Udalosť sa zaobišla bez zranení, evidujeme škody na majetku. Zaoberáme sa všetkými dostupnými informáciami. Je tu pravdepodobná súvislosť s teroristickým útokom,“ napísal na sieti X Metnar s tým, že o ďalšom postupe bude informovať.
Babiš hovorí o vážnej situácii
Premiér Andrej Babiš považuje nové informácie o požiari haly, podľa ktorých mohol byť založený úmyselne v súvislosti s konfliktom v Pásme Gazy, za veľmi závažné. Dodal, že prebieha intenzívne vyšetrovanie. Polícia krátko pred 13.00 h uviedla, že prípad prekvalifikovala a v súčasnosti ho vyšetruje ako možný teroristický útok, pričom na vyšetrovaní sa podieľajú aj bezpečnostné služby.
Medzitým skupina The Earthquake Faction, ktorá sa k útoku prihlásila, zverejnila videá, o ktorých tvrdí, že zobrazujú priebeh útoku. Je na nich vidieť, ako maskované osoby zrejme horľavou látkou polievajú kancelárske priestory, niektoré zložky dokumentov si vkladajú do tašiek a následne, ako sa oheň šíri. Skupina k videám napísala, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe.
Vyhlásenie skupiny a motív útoku
Vo vyhlásení uviedla, že na mieste sa vyvíjali zbrane, ktoré používa „sionistická entita“ na každodenné masakrovanie ľudí v Palestíne, Libanone či Iráne. „Naším cieľom je zničiť všetky časti impéria zvnútra, a to akýmikoľvek účinnými prostriedkami,“ varovala skupina.
Zajišťujeme okolí požáru, ke kterému došlo v ranních hodinách v Dělnické ulici v Pardubicích. Na místo míří kriminalisté. V tuto chvíli nehrozí žádné nebezpečí pro obyvatele. #policiepak pic.twitter.com/OLIkLRNMZ0
— Policie ČR (@PolicieCZ) March 20, 2026
Skladovacia hala, ktorá podľa servera Aktuálne.cz patrí českej zbrojovke LPP Holding, začala v priemyselnej zóne v Pardubiciach horieť v piatok nadránom. Podľa českých médií bol objekt vyprataný pred plánovanou rekonštrukciou. Požiar sa rozšíril aj na administratívnu budovu.
Možné prepojenie na výrobu dronov
Polícia na sieti X ráno uviedla, že jednou z vyšetrovacích verzií je úmyselné zapálenie objektu. Neskôr dodala, že by mohlo ísť o konkrétnu skupinu. „Z verejného priestoru sme získali informácie o tom, že k útoku sa prihlásila konkrétna skupina. V tejto chvíli overujeme dôveryhodnosť informácií,“ uviedla polícia.
Ako upozornil server Aktuálne.cz, zbrojovka už pred niekoľkými rokmi oznámila, že chce spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyvíjať a vyrábať drony. Práve to by podľa webu mohol byť dôvod útoku, pretože to vyplýva z e-mailu, ktorý údajne redaktorovi servera poslala skupina The Earthquake Faction, ktorá sa k útoku prihlásila.
„Dnes skoro ráno bolo kľúčové výrobné centrum izraelských zbraní zapálené podzemnou skupinou, aby ukončilo svoju rolu v prebiehajúcej izraelskej genocíde v Gaze,“ citoval web z e-mailu. Na vyšetrovaní prípadu spolupracuje s Národnou centrálou proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite (NCTEKK) aj česká Bezpečnostná informačná služba (BIS).
