67-ročný dôchodca zničil volebnú urnu, čím zapríčinil prerušenie volieb. Na tomto mieste bude okrsok otvorený dlhšie

Incident, ktorý sa udial v Kostoľanoch pod Tribečom v okrese Zlaté Moravce, spôsobil problémy. Istý muž totiž odmietol vhodiť hlasovací lístok do správnej urny, píše portál TV Noviny.

67-ročný muž odmietol vhodiť hlasovací lístok do správnej urny a zapríčinil prerušenie volieb. Keď ho na to komisia upozornila, poškodil urnu, ktorá slúži na nepoužité hlasovacie lístky. Kvôli tomu bude tento okrsok večer otvorený až do 22:25 hodiny. Polícia bude incident riešiť ako priestupok.

Moratórium bude trvať do 22:40

Moratórium sa bude predlžovať, dôvodom je ale iná udalosť.

V jednom z volebných okrskov v bratislavskej Petržalke predĺžia hlasovanie o 40 minút. Dôvodom je zdravotná indispozícia jedného z členov okrskovej volebnej komisie. Pre TASR to potvrdila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.