Moderátorka v priamom prenose priznala, že má rakovinu prsníka: So slzami v očiach poprosila ženy o dôležitú vec

Sara Sidnerová, moderátorka spravodajského portálu CNN News Central, v pondelkovom vysielaní prehovorila priamo o tom, že jej bola diagnostikovaná rakovina prsníka v treťom štádiu. Ženám poslala posolstvo o tom, aké dôležité je chodiť na preventívne vyšetrenia každý rok. Len tak sa dá chorobu zachytiť ešte v zárodku. Informáciu priniesla česká CNN.

Jedna z ôsmych

„Začnem tým, že vás požiadam o veľkú láskavosť. Urobte si sekundu a vymenujte si mená ôsmich žien, ktoré vo svojom živote milujete a poznáte,“ začala s rozprávaním moderátorka. Z reči jej tela bolo hneď zrejmé, že to, čo povie, bude bolestivé.

„Štatisticky jedna z nich ochorie alebo má rakovinu prsníka. V mojej skupine som tá jedna z ôsmych,“ pokračovala. Divákom priznala, že má rakovinu prsníka v treťom štádiu a už druhý mesiac podstupuje chemoterapiu. Čaká ju ožarovanie a mastektómia, teda chirurgický zákrok, pri ktorom sa odstraňuje celá mliečna žľaza.

To že jej diagnostikovali chorobu v takom pokročilom štádiu, bolo pre ňu šokom. Ako uviedla, nefajčí, nepije alkohol a nikdy nebola chorá. Okrem toho sa rakovina prsníka nevyskytuje ani v jej rodine. Napriek tomu jej bola diagnostikovaná. Zároveň dodala, že zistila niečo, o čom netušila. „Pokiaľ sa vám to stane ako černoške, máte o 41 percent vyššiu šancu, že zomriete.“

Buďte k sebe pozorné a dbajte na prevenciu

„Prosím všetky moje sestry, čierne, biele aj hnedé, pre lásku Božiu, choďte každý rok na mamograf. Robte si samovyšetrenia. Snažte sa to zachytiť skôr než ja,“ odkázala ženám.

Moderátorka odišla do Izraela informovať o prebiehajúcej vojne. Kým tam bola, dozvedela sa, že na jej mamografickom vyšetrení nebolo všetko v poriadku. Počas troch týždňov sa pripravovala na biopsiu, ktorá ju po návrate do Spojených štátov čakala.

„Keď som videla, aké utrpenie sa tam odohráva, a ako ľudia stále s gráciou a láskavosťou prežívajú to najhoršie, čo ich stretlo, bola som ohromená ich odolnosťou. Nejakým zvláštnym spôsobom mi to pomohlo s mojím pohľadom na to, čo ma čaká,“ prezradila.

Po návrate z Izraela sa potvrdili najhoršie obavy. Spočiatku to čo jej povedali lekári, tajila pred svojimi najbližšími. Napokon sa však rozhodla, že sa chorobe nepoddá. „Nie, budeš žiť, zastavíš to a urobíš všetko, čo máš v arzenáli, aby si to prežila,“ vyhlásila rozhodne.