Mladí z regiónu odchádzajú, pracovných miest je málo. Pomôcť môže nová investícia, firma na východe postaví výrobnú halu

V mestečku Lipany, ktoré sa nachádza v sabinovskom okrese, žije niečo viac ako 6-tisíc obyvateľov. Región má v súčasnosti viacerých priemyselných zamestnávateľov, no ani tí nedokážu stabilne udržať mladých ľudí. Pomôcť by najnovšie mohla plánovaná investícia fínskej spoločnosti MSK Group.

MSK Group, ktorá na Slovensku pôsobí pod eseročkami MSK SVK a MSK Plast, je v sabinovskom okrese známym menom. Napríklad, priamo v Sabinove zamestnáva viac ako sto ľudí, v Lipanoch ďalších 20. Firme sa na východnom Slovensku darí a svoje podnikateľské aktivity tu plánuje rozširovať. Ako vyplýva z predloženého zámeru na enviroportáli, spoločnosť MSK Plast s. r. o. v Lipanoch preinvestuje viac ako šesť miliónov eur.

Nové pracovné miesta

Podľa predloženého textu je účelom navrhovanej činnosti výroba komponentov pracovných strojov technológiou RIM. Tá je špeciálna tým, že umožňuje vyrábať veľké komponenty na relatívne malom zariadení využitím ľahkých foriem. Rozsah využitia plastových dielov zhotovených RIM technológiou je veľmi široký vzhľadom na rozdielne vlastnosti dostupných typov materiálov. V praxi to teda znamená, že je uplatniteľný vo viacerých priemyselných odvetviach.

Nová hala by mala vyrásť v tamojšom priemyselnom parku a so začatím výstavby sa počíta už budúci rok. Dokončenie je následne naplánované na rok 2027. Pri schvaľovaní zámeru by nemuseli nastať komplikácie vzhľadom na to, že dané pozemky sú v územnom pláne určené na priemyselné využitie, prispôsobená by mala byť aj tamojšia infraštruktúra a dopravné napojenie.

Predpokladaný odhad nákladov na výstavbu výrobnej haly je stanovený na 6,5 milióna eur.

MSK Plast s. r. o. vykazuje v posledných rokoch stabilné zisk 106-tisíc eur, rok predtým dokonca 406-tisíc eur. vykazuje v posledných rokoch stabilné hospodárske výsledky . Od roku 2021 sú tržby konštantne nad úrovňou dvoch miliónov eur, pričom eseročka nebola ani raz v červených číslach. Vlani vykázala, rok predtým dokonca 406-tisíc eur.

Vďaka takejto investícii by mohli v Lipanoch prácu získať približne tri desiatky ľudí. V zámere sa uvádza, že prevádzka bude dvojzmenná s tým, že na jednu zmenu je potrebných zhruba 15 pracovníkov.