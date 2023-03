Meta a Google čelia škandálu: Zamestnávali tisícky ľudí, ktorí nič nerobili a nemali žiadnu pracovnú náplň

Generálny partner v investičnej spoločnosti Founders Fund Keith Rabois (v minulosti bol investorom v PayPal, YouTube, Airbnb a iných spoločnostiach rovnako ako aj šéfom v LinkedIn či Slide) obvinil podľa Tech Times spoločnosti Meta a Google z najímania nadbytočného počtu zamestnancov za účelom umelého zlepšenia svojich náborových štatistík. V skutočnosti však malo ísť o stovky ľudí, ktorí nevykonávali žiadnu užitočnú prácu.

Ako informuje živé.sk, spomínané firmy v posledných mesiacoch vyhodili tisíce zamestnancov. Podľa Keitha Raboisa boli všetci títo ľudia zbytoční a spoločnosti o tom vedeli už dlhší čas. Nemali mať skutočnú pracovnú náplň, namiesto toho iba chodili na stretnutia.

Zamestnávaní mali byť navyše aj špičkoví inžinieri a technici. V tomto prípade išlo o snahu zobrať odborníkov svojim rivalom a získať tak strategickú výhodu. Rovnaký názor vyjadrili aj iní odborníci z technického sektoru. Jedným z nich je aj známy podnikateľ zo Silicon Valley a investor Marc Andreessen, ktorý okrem iného spoludizajnoval Mosaic (prvý široko rozšírený webový prehliadač), zakladal Netscape Communications Corporation a vytvoril spoločnosť Ning. Je navyše členom predstavenstva v spoločnostiach ako Facebook, eBay či HP.

The good big companies are overstaffed by 2x. The bad big companies are overstaffed by 4x or more.

— Marc Andreessen (@pmarca) April 16, 2022