Matúš Šutaj Eštok ako šéf NRSR? V koalícii je o tom diskusia, prezradil Erik Tomáš

Voľbou koaličného Hlasu na post predsedu Národnej rady (NR) SR je stále minister investícií Richard Raši. V koalícii však prebieha diskusia, že by sa na tento post posunul šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (obaja Hlas-SD). V diskusnej relácii V politike na televízii TA3 to uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). O tom, kto by mohol byť novým ministrom vnútra, špekulovať nechcel. Opozičná poslankyňa Simona Petrík (PS) označila chýbajúci post šéfa parlamentu za medzinárodnú hanbu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tomáš zároveň zachytil vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý doteraz podporoval na pozíciu predsedu NR SR Andreja Danka (SNS), že sa zmenili pomery v parlamente a klub SNS má len sedem poslancov. „To by malo dynamizovať procesy pri voľbe predsedu parlamentu. Čiže máme veľké očakávania pri zmene pomerov, že sa tá voľba pohne a strana Hlas bude mať predsedu parlamentu,“ povedal.

Žiadne mená na post šéfa NR SR podľa Petrík oficiálne na stole nie sú. Až keď nominácie prídu, bude sa klub PS baviť o tom, koho podporia. „To, že to Peter Žiga (podpredseda NR SR, pozn. TASR, Hlas-SD) nejako zvláda, je síce fajn, ale doteraz sme sa nedozvedeli ani premiérove nominácie alebo koaličné nominácie na nového predsedu parlamentu,“ skonštatovala poslankyňa.

„Vláda sa podľa Petrík potápa ako Titanic“

Minister práce deklaroval, že koalícia má stále 79 poslancov. Ani jeden zo zákonodarcov podľa neho nepovedal, že odchádza do opozície a vládu podporovať nebude. Predseda SNS Danko by sa mal rozprávať s nezaradenými poslancami okolo Rudolfa Huliaka, ktorí odišli z klubu SNS. Tomáš pripomenul, že Danko pri podpise zmluvy garantoval za národniarov desať poslancov. „Očakávame, že si sadne s Huliakom a budú tieto vzájomné vzťahy naprávať, respektíve sa dohodnú na ďalšom fungovaní v rámci koalície,“ poznamenal.

Vláda sa podľa Petrík potápa ako Titanic. Tvrdí, že namiesto pokoja a stability priniesla koalícia chaos a hádky a Fico vládnutie nezvláda. Tento týždeň v NR SR ukázal, čo sa môže stať, ak sa traja poslanci vzbúria. „Je to dôsledok toho, že vy ste si za koaličného partnera vybrali stranu, ktorá je vnútri nestabilná. Danko nevie zaručiť, že títo poslanci budú aj naďalej podporovať vládnu koalíciu, to môže zaručiť len Huliak,“ uviedla Petrík.