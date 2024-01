Máte už len pár dní na to, aby ste ohlásili túto dôležitú zmenu: Inak hrozí pokuta až vo výške 331 eur

Ak ste menili poisťovňu, zostáva vám čas len do 8. januára, aby ste to nahlásili zamestnávateľovi. Inak mu od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže hroziť pokuta vo výške až 331 eur. Upozornila na to Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP).

Zmenu ohláste zamestnávateľovi aj lekárovi

„Ak má poistenec viacerých zamestnávateľov, je potrebné túto zmenu oznámiť všetkým, rovnako aj svojmu ošetrujúcemu lekárovi. Na rozdiel od minulosti však už poistenci nemusia nahlásiť zmenu bývalej zdravotnej poisťovni, prípadne odovzdať preukaz,“ uviedla hovorkyňa VšZP, Alena Krčová.

Poisťovňa tiež upozorňuje na to, že najneskôr do 8. januára musí poistenec oznámiť zdravotnej poisťovni platiteľa poistného, ak sa zmenil po podaní prihlášky. Tí, ktorí sú klientmi VšZP, tak môžu urobiť aj elektronicky cez mobilnú aplikáciu, alebo osobne na pobočkách.

Samoplatiteľ, respektíve samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá platí poistné trvalým príkazom, by nemala zabudnúť na zmenu IBANU novej zdravotnej poisťovne. Odporúča sa aj skontrolovať si výšku platby.