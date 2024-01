Z 20 dní dovolenky až 135 dní voľna: Prehľad sviatkov v roku 2024 aj s tipmi, ako si ich rozumne rozplánovať

Keď sa povie 20 dní dovolenky, mnohým ľuďom je z tohto čísla do plaču v porovnaní s počtom dní, ktoré musí stráviť v práci. Navyše, rok 2024 je priestupný a vychádza tak, že dostaneme o jeden pracovný deň „naviac“. Takisto niektorých nepoteší ani fakt, že jeden deň pracovného pokoja z našich kalendárov vymizne. To však nič nemení na tom, že aj napriek tomu môžete z 366 dní vyťažiť až 135 dní voľna. Dôležité však je aj plánovanie — viac si predsa užijete napríklad 4 dni voľna v rade ako jednodňové voľno niekde v strede týždňa. Tu je náš návod, ako na to.

V článku sa dozviete aj: ako vyťažiť z 20 dní dovolenky až 135 voľných dní;

ktoré tri mesiace môžete mať až 16 dní voľna a ako;

koľko predĺžených víkendov nás tento rok čaká;

ktorý mesiac prinesie až 10 víkendových dní.

Pri našich výpočtoch sme rátali so zamestnancom, ktorý bežne nepracuje počas víkendov a má nárok na štyri týždne dovolenky — teda je mladší ako 33 rokov, trvalo sa nestará o dieťa alebo nie je pedagogickým či výskumným pracovníkom. Štyri týždne dovolenky sa rovnajú 20 dňom voľna a s nimi v článku kalkulujeme.

Január – 9 dní voľna

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 1. január (pondelok) – Deň vzniku Slovenskej republiky

6. január (sobota) – Zjavenie Pána (Traja králi)

Hneď úvod nového roka začína veľmi pozitívne, pretože štátny sviatok Deň vzniku Slovenskej republiky vychádza na pondelok, čo znamená predĺžený víkend na rozhraní dvoch rokov. Tou horšou správou je, že 6. január tento rok spadá na sobotu, čo znamená, že nedostaneme tento deň voľna naviac. To znamená, že štyri víkendy a jeden sviatočný deň nám dohromady dajú prvý mesiac v roku 9 voľných dní.

Február – 8 víkendových dní

Už klasicky vo februári nás žiadny sviatok nečaká, dokonca mesiac bude mať o jeden deň naviac. Konkrétne 29. február spadá na štvrtok, ktorý pravdepodobne mnohí z nás strávia v práci. To znamená, že v tomto mesiaci sa môžeme tešiť len na 8 víkendových dní.

Marec – 11 dní voľna

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 29. marec (piatok) – Veľký piatok

Oproti minulému roku, kedy sa marec niesol v rovnakom znamení ako február, teraz nastáva zmena. Veľkonočné sviatky totiž začnú už koncom tohto mesiaca. Konkrétne Veľkým piatkom 29. marca. Spoločne s piatimi víkendmi nás v tento mesiac čaká až 11 voľných dní.

Apríl – 13 dní voľna (4 dni dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 1. apríl – Veľkonočný pondelok

Ďalší mesiac začína v znamení Veľkonočného pondelka. Spoločne s predošlým piatkom nás čaká až štvordňový predĺžený víkend. Navyše, ak si v prvý týždeň zoberiete 4 dni dovolenky, môžete si užiť až 10 dní voľna v rade. A to už znie ako čas na príjemnú jarnú dovolenku. Ak tak urobíte, spoločne s víkendmi si v tomto mesiaci môžete užiť až 13 dní voľna, čo znamená, že viac ako polovicu apríla môžete tráviť mimo práce.

Máj – 12 dní voľna (2 dni dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 1. máj (streda) – Sviatok práce

8. máj (streda) – Deň víťazstva nad fašizmom

Ideálnym mesiacom na kalkulovanie s dňami dovolenky z práce je aj máj, keďže prináša dva sviatky, ktoré vychádzajú presne na stred týždňa. To znamená, že si môžete zobrať napríklad dva dni voľna po 1. máji alebo dva pred 8. májom. Vďaka tomu získate až päť dní voľna v rade, čo je taktiež ideálne, ak chcete niekam „vypadnúť“. Celkovo s víkendmi si tak v máji užijete až 12 voľných dní.

Jún – 10 víkendových dní

Po dvoch mesiacoch bohatých na voľno prichádza „suchý“ jún, ktorý je však predzvesťou letných mesiacov, kde vás možno bude čakať naplánovaná dovolenka. Skvelou správou však je, že tento mesiac prinesie až päť plnohodnotných víkendov.