Máte sedavú prácu? Vedci zistili, koľko krokov denne by ste mali spraviť, aby ste to vyrovnali a boli zdraví

Deň mnohých ľudí začína tak, že ráno sadnú do auta, presunú sa do kancelárie, kde strávia celý deň, následne sa presunú autom domov a sadnú si na gauč a potom ľahnú do postele. V priebehu dňa tak urobia niekoľko stoviek či možno tisíc krokov, čo sa ale potom môže negatívne odzrkadliť na ich zdraví. Koľko krokov by mali takíto ľudia denne urobiť, aby negatíva sedenia vyrovnali?

Článok pokračuje pod videom ↓

Kompenzovanie sedavej práce

Nemusíte byť lekár či odborník na zdravý životný štýl, aby ste si uvedomili, že sedavý spôsob života nie je pre nás ideálny. Títo ľudia majú vyššiu pravdepodobnosť úmrtia na ochorenia obehovej sústavy, väčšie riziko rakoviny, cukrovky a vo všeobecnosti sa dožívajú menej, uvádza Science Alert.

Mnohí to chcú preto kompenzovať pohybom a chodením. To je, samozrejme, dobrý spôsob, ale doteraz nebolo jasné, koľko krokov je optimálnych na kompenzáciu sedavej práce.

Vedci v novej štúdii publikovanej v časopise British Journal of Sports Medicine analyzovali údaje od 72 174 ľudí, ktorí údaje o svojom životnom štýle podrobne zmapovali v projekte Biobanky Spojeného kráľovstva (dlhodobý projekt zberu údajov od roku 2006), ktorý bude pokračovať ešte najmenej 30 rokov.

Stačí 9-tisíc krokov

Každý účastník zahrnutý v štúdii nosil smart náramok, a to po dobu 7 dní. Ten odhalil jeho úroveň fyzickej aktivity — teda počet krokov, a tiež, aký sedavý spôsob života má.

Medián, teda stredná hodnota, ktorá rozdelila usporiadaný súbor na dve polovice, bol stanovený na 10,6 hodiny strávenej sedením. Tí, ktorí strávili sedením viac času, boli považovaní za osoby s vysokou mierou sedavého spôsobu života a osoby s menšou hodnotou zase za osoby s menšou mierou sedavého spôsobu života.

Na základe analýzy údajov vedci zistili, že 9 000 až 10 000 krokov denne je optimálnych na boj proti vysokej miere sedavého života. Tieto osoby mali znížené riziko srdcových ochorení o 21 % a celkové riziko úmrtnosti o 39 %.

Vedci tiež uviedli, že akýkoľvek denný pohyb nad 2 200 krokov bol spojený s nižšou úmrtnosťou a rizikom srdcových ochorení, avšak spomínaných 9- až 10-tisíc krokov je optimálnou hodnotou.