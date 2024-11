Maskovaní lupiči sa vlámali do sídla vo Windsore, zatiaľ čo kráľovská rodina spala. Využili oslabenú bezpečnosť

Správa o vlámaní sa objavila po tom, ako denník The Sun on Sunday odhalil, že z dvoch hlavných verejných vchodov Windsorského hradu bola stiahnutá ozbrojená polícia, hoci sa predpokladá, že policajti so zbraňami stále hliadkujú v areáli.

Ako informoval portál The Sun, objavila sa informácia, že minulý mesiac sa maskovaní útočníci vlámali na panstvo Windsorského zámku, zatiaľ čo princ a princezná z Walesu a ich deti spali vo svojom dome, ktorý sa nachádza na rovnakom pozemku. Kráľ Karol s kráľovnou Kamilou sa v čase lúpeže v rezidencii nenachádzali.

„Bolo to v nedeľu večer počas školského týždňa, takže mladí princovia a princezná boli uložení v posteli v Adelaide Cottage, ktorá je hneď za rohom, ale stále v areáli,“ informoval zdroj.

Na lúpež sa mali pripraviť vopred

Dvaja muži v noci z 13. na 14. októbra preliezli šesťmetrový plot a pomocou ukradnutého nákladného auta prerazili bezpečnostnú bránu. Dvojica následne údajne utiekla s pick-upom a so štvorkolkou, ktoré boli uskladnené v stodole.

Jeden zo zdrojov uviedol: „Pred vniknutím museli vedieť, že sú tam uskladnené vozidlá, a vedeli, kedy je najlepší čas na útek bez toho, aby ich chytili. Takže museli Windsorský hrad nejaký čas sledovať. Na hrade sú alarmy, ale prvý raz sa niekto dozvedel, že došlo k vlámaniu, keď prerazili bezpečnostnú bariéru pri bráne Shaw Farm Gate. Bariéru bolo potrebné vymeniť, pretože bola veľmi poškodená.“

Práve túto bránu navyše princ a princezná z Walesu používajú najčastejšie, keďže sa nachádza najbližšie k ich domu. Rozhodnutie odstrániť z nej a z druhého hlavného vchodu pre verejnosť a obchodníkov ozbrojenú políciu vraj súviselo s nedostatkom kvalifikovaných policajtov. Tento krok mal tiež upokojiť turistov, ktorí sú nervózni z policajtov so zbraňami. Ozbrojení policajti sa tak teraz objavujú len v prednej časti hradu, a to počas slávnostnej výmeny stráží.

