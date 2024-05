Markíza reaguje na Kovačičove slová: Odmieta obvinenia z cenzúry, toto odkazuje

Slobodné, objektívne a nezávislé médiá sa stali terčom vládnej koalície krátko potom, ako uchopila moc. K Denníku N, Aktualitám a denníku Sme navyše pribudla aj TV Markíza, proti ktorej sa ohradzoval najmä premiér Robert Fico a napokon nastal aj bojkot najúspešnejšej politickej diskusnej relácie Na telo.

Tá musela zmeniť svoj formát, využívala inštitút prázdnej stoličky, keďže vládni politici a političky odmietali do relácie prichádzať debatovať. Včera dlhoročný moderátor relácie Michal Kovačič, ktorý len pred pár dňami s Na telo vyhral novinársku cenu, divákom a diváčkam oznámil, že situácia so slobodou tvorby v Markíze je vážna. Televízia s jeho výrokmi nesúhlasí.

Markíza s Kovačičom nesúhlasí

„Boj o podobu spravodajstva Televízie Markíza prebieha už celé mesiace. Sme pod tlakom nielen od politikov, ale aj vlastného vedenia. Pokusy o cenzúru v diskusiách začali hneď začiatkom roka a dennodenným tlakom krátko na to čelili aj Televízne noviny. Vďaka tomu, že sa naša redakcia nezľakla, zomkla sa a spoločne sa im postavila, dodnes majú úplne inú podobu, než do akej ich naše vedenie tlačí,“ prihovoril sa ľuďom.

Dodal tiež, že Slovensko zažíva boj o orbanizáciu televízií, verejnosť debatuje o verejnoprávnosti RTVS. „Tento boj sa ale v skutočnosti odohráva všade. Deje sa ale potichu a plíživo. Aj keď to tak dnes nevyzerá, ak to nezastavíme, bude to mať zničujúce následky pre slovenskú demokraciu,“ doplnil.

Televízia na jeho slová reagovala a kritiku odmieta. „Odmietame akékoľvek obvinenia z cenzúry ako nekorektné a neodôvodnené. TV Markíza vždy prináša objektívne a nezávislé spravodajstvo. Redakcia spravodajstva pracuje v štandardnom režime s fungujúcim editorským procesom a v súlade s profesionálnymi a etickými normami,“ uviedla pre Mediaklik v stanovisku.

Markíza tiež reagovala na fakt, že reláciu Na telo predčasne stiahnu z obrazoviek. „Reláciu Na telo sme paradoxne niekoľko týždňov podporovali tým, že sme ju vysielali za uplatnenia inštitútu prázdneho kresla v bezprecedentnom rozsahu, a to napriek bojkotu a dramaturgickým nárokom,“ dodáva.