Slováci si na Eure v Nemecku pripísali výhru: Šokujúco zdolali Belgicko 1:0

Slovenskí futbalisti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase E-skupiny ME nad favorizovaným Belgickom 1:0. Vo Frankfurte skóroval ako jediný v siedmej minúte krídelník Ivan Schranz. Slovákov dvakrát zachránil pred inkasovaným gólom systém VAR, ktorý odhalil v prvom polčase ofsajd Romelua Lukakua a v závere aj ruku Loisa Opendu. Mužstvo trénera Francesca Calzonu sa najbližšie stretne v piatok o 15.00 h v Düsseldorfe s Ukrajinou.

Slováci previedli takticky výborný prvý polčas. V úvode síce pustili do šancí belgického kanoniera Lukakua, no ten skórovať nedokázal. Na opačnej strane ťažil slovenský výber z aktívneho napádania a vysokého postavenia v siedmej minúte. Rozohrávku pokazil Orel Mangala a po efektnej pätičke Ivana Schranza sa dostal k strele Juraj Kucka, ktorého pokus vyrazil Koen Casteels priamo pred Schranza a ten poslal Slovensko do vedenia. Po zmene strán sa radovali Belgičania z vyrovnania, no Lukaku sa ocitol v tesnom ofsajde. Fantastický zákrok previedol v 62. minúte Dávid Hancko, ktorý vykopol istý gól z bránkovej čiary. Systém VAR prial Slovákom aj v 86. minúte, keď odhalil hru rukou od Opendu a Lukukovi odobral druhý presný zásah v stretnutí.

Slováci zaznamenali víťazný vstup do veľkého turnaja druhýkrát v histórii. Trojbodovým ziskom začali aj predošlý kontinentálny šampionát, keď na úvod zdolali Poľsko (2:1). V roku 2016 vo Francúzsku prehrali 1:2 s Walesom. Na svetovom šampionáte v JAR sa v prvom zápase zrodila remíza 1:1 s Novým Zélandom.