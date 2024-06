Ženy zabil, ich telá pomlel a dával žrať prasatám: Mäso s prímesou ľudského predával beštiálny vrah aj policajtom

Robert Pickton, jeden z najslávnejších kanadských sériových vrahov, má na svedomí niekoľko desiatok žien. Keď ho napokon dolapili, priznal, že to jediné, čo ľutuje je to, že ich nezabil o jednu viac. Pickton napokon nedávno zomrel, vo väzení ho dobil na smrť spoluväzeň.

Mal neľahké detstvo

Ako informuje All That Is Interesting, Robert Pickton (vyslúžil si prezývku Pork Chop Rob) sa narodil 24. októbra 1949 Leonardovi a Louise Picktonovým, kanadským chovateľom ošípaných. Pickton mal sestru a brata, no kým sestru rodičia poslali preč, aby mohla vyrastať mimo farmy, chlapci na nej museli ostať a nebolo to ľahké. Otec sa o nich nezaujímal, o deti sa starala len matka, no aj tá bola zvláštna a prísna.

Bratia museli po škole ešte dlhé hodiny drieť a matka im zakazovala sprchu (Robert sa neskôr sprchy dokonca bál), pričom im len občas dovolila okúpať sa, následkom čoho deti zapáchali. Ak sa chcel Pickton pred niekým ukryť, utekal medzi prasatá. Hovorí sa, že dokonca neváhal vliezť do prasacej mŕtvoly. Podľa The Star zas jeho rodičia neváhali zabiť mláďa, ktoré si sám vychovával ako domáceho miláčika. Neľahký život zanechal na Robertovi trvalé duševné jazvy.

V škole mu to vždy šlo pomalšie ako ostatným a napokon ju ani nedokončil. Vzhľadom na nedostatok osobnej hygieny sa o neho dievčatá nikdy netrhali, všetci si držali odstup. Aj v dospelosti páchol hnojom a mŕtvymi zvieratami a jeho oblečenie nebolo nikdy čisté. Ako píše The Canadian Encyclopedia, Pickton a jeho súrodenci časť farmy časom predali, vďaka čomu sa z nich stali milionári, no Roberta aj naďalej živil chov ošípaných.

Polícia výkričníky ignorovala

Farma sa nachádzala v oblasti, kde panovala extrémna chudoba a nejedna žena sa musela uchýliť k prostitúcii. Pickton ženám často núkal drogy a za peniaze ich brával k sebe na farmu. Niektoré ale odtiaľ už nikdy neodišli živé. Svoju prvú obeť pripravil o život ešte v roku 1967. Bol to 14-ročný chlapec, ktorého zrazil autom. V panike šiel Robert po svoju matku. Namiesto toho, aby chlapcovi pomohla, sotila ho do jarku, v ktorom bola voda. Na ďalší deň ho našli mŕtveho. Poranenia spôsobené zrážkou mohol prežiť, no utopil sa.

V roku 1996 Picktonovci založili charitatívnu organizáciu, financie na rôzne účely zbierali za pomoci divokých večierkov, ktoré na farme organizovali. Večierky, ktoré sa konali na bitúnku, boli plné drog a sexu a v roku 1997 napokon padlo prvé oficiálne obvinenie na Picktonovu adresu. Pokúsil sa zabiť prostitútku Wendy Lynn Eistetter. Po hádke ju opakovane bodal nožom. Wendy sa našťastie podarilo ujsť a útok nahlásiť. Pickton napokon skončil v putách, obvinenie bolo ale neskôr stiahnuté, píše All That Is Interesting.

Jeden zo zamestnancov, ktorý na farme pracoval, Bill Hiscox si ale všimol, že tu Picktonovo vyčíňanie ani zďaleka neskončilo, práve naopak. Dievčatá, ktoré si na farmu pozýval, často záhadne zmizli, už ich viac nikto nikdy nevidel. Hiscox svoje podozrenia nahlásil na polícii, no tá pozemok prehľadala až v roku 2002. Aj to nie pre záhadné zmiznutia, ale preto, lebo Pickton mal nelegálne vlastniť zbrane, informuje web Global News.

Obete pomlel a kŕmil nimi prasatá

