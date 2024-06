Má len 19 a za ženu si zobral 77-ročnú babičku. Hovorí, že je láskou jeho života a už čoskoro pribudne do ich rodiny prírastok

Hovorí sa, že láska nepozná prekážky. V prípade tohto páru by mohol byť tou prekážkou značný vekový rozdiel. Napriek veku sú však šťastní a po novom aj zosobášení.

Ako informuje portál Brightside.me, príbeh Giuseppeho a Miliny je dôkazom toho, že v srdcových záležitostiach neexistuje veková hranica. Netradičný pár má totiž 58-ročný vekový rozdiel a hoci mladíka obviňujú z toho, že je s babičkou len pre peniaze, on na oplátku tvrdí, že robí všetko preto, aby vyčaril úsmev na jej tvári.

Sú spolu šťastní

Giuseppe a Milina, taliansky pár, si užíva zväzok plný radosti a vitality. Spoločne cestujú a navštevujú večierky a sú manželmi už dva roky. Ich zásnuby, ktoré sa uskutočnil v máji 2022, Giuseppe zverejnil na internete a dosiahol viac ako 80 miliónov videní. „Náš sľub,“ napísal k videu.

A hoci mnohí páru nedávali veľa šancí, vyzerá to tak, že sú stále spolu a stále rovnako šťastní. „Bez ohľadu na to, čo kto hovorí, ona mi ukázala, čo je skutočné šťastie. Nikdy som necítil nič také správne. Láska je nestarnúca a my sme toho dôkazom,“ uviedol v jednom zo svojich príspevkov.

Oznámili tehotenstvo