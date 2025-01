Majú prázdne účty: Predčasné voľby by niektoré strany nezvládli, potrebovali by zohnať milióny eur

Na Slovensku sa v posledných týždňoch špekuluje o tom, či koalícia ustojí súčasné problémy. Parlamentná väčšina je čoraz tesnejšia a až februárová schôdza k zdravotníckym zákonom ukáže, či má koalícia silu pokračovať aj naďalej.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ak by krízu neustáli, jedným zo scenárov sú predčasné voľby. Podľa Transparency International Slovensko (TIS) má však dostatok finančných prostriedkov na kampaň len niekoľko strán.

V prípade, že by boli vyhlásené predčasné voľby, strany by museli začať kampaň prakticky okamžite. Podľa TIS by každá strana potrebovala aspoň dva milióny eur. Najlepšiu pozíciu má podľa ich analýzy strana Smer.

„Víťazstvom v minulých voľbách si Smer upevnil pozíciu najbohatšej strany, podľa našich prepočtov môže mať aktuálne na účte okolo 12 miliónov eur, ku ktorým pribudne v polke roka štátny príspevok v sume tri a pol milióna. Aj po odrátaní nákladov na chod strany môže úplne bez problémov odštartovať masívnu kampaň a napríklad výhodne vykúpiť najlepšie bilbordy až do volieb,“ píše Transparency na svojom facebooku.

KDH by malo problém

Ďalšími v poradí sú strany Hlas a Progresívne Slovensko. „Platí to i pre hnutie Slovensko, ktoré vyhralo voľby v roku 2020, vďaka čomu má stále takmer 10 miliónov eur. V horšej pozícii sú SaS a SNS s menším podielom štátnych príspevkov, potrebnú 2-miliónovú kampaň si ale obe môžu dovoliť, aj keď sa zrejme nezaobídu aj bez nejakých darcov, či veriteľov,“ píšu.

Veľké problémy by mala strana KDH, ktorá musela splatiť úver z banky a zrejme by potrebovala ďalší. Rovnako aj Republika, ktorá sa do NR SR naposledy len tesne nedostala. „Z preferenčne relevantných strán sú na tom najhoršie Demokrati, ktorí v minulých voľbách tesne nedosiahli na štátny príspevok a veľkú časť dlhov si stále tlačia pred sebou. Získať ďalšie pôžičky bude výzva. Pre zvyšné strany bez štátnych príspevkov a s nižšími volebnými preferenciami je takmer nemožné dať narýchlo dokopy konkurencieschopnú kampaň,“ vysvetľujú.

TIS tiež upozorňuje, že príspevok za úspech vo voľbách je vyplácaný postupne a že pre stranu SNS môže byť mimoriadne dôležitý, keďže sa v posledných prieskumoch nachádzajú pod hranicou zvoliteľnosti.