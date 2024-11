Majú ich chrániť pred satelitmi NATO: Bloger oklamal učiteľky na školách, tie začali vyučovať v alobalových čiapkach

Ruské úrady vo Veronežskej oblasti museli prednedávnom riešiť zvláštny prípad z viacerých tamojších škôl. Miestne učiteľky sú totiž zrejme ľahko ovplyvniteľné a nechali si zo seba vystreliť.

Za všetkým stojí ruský bloger a komediant Vladislav Bochan, ktorý do miestnych škôl rozoslal príkazy na začatie vlasteneckého vyučovania v alobalových čiapkach, informuje iDnes a odvoláva sa na spravodajstvo Meduza. Povedal im, že ide o rozkaz z miestnej pobočky politickej strany Jednotné Rusko a že alobalové čiapky ich ochránia pred pôsobením satelitov NATO.

Ku spomínaným čiapkam rovno napísal návod na ich prípravu a všetko vygeneroval cez umelú inteligenciu. Bloger však zrejme sám nečakal, že sa stane to, čo nasledovalo. Nič netušiace učiteľky mu začali posielať fotografie a videá v alobalových čiapkach s ruskými vlajkami a jedna z oklamaných žien dokonca chcela osvedčenie o účasti. Po prevalení kauzy odoslalo ministerstvo školstva školám pravidlá informačnej bezpečnosti a ženy zároveň pochválilo za vlastenecký prístup.

In russia, teachers made tinfoil hats to protect against NATO satellites on demand.

It turned out to be a prank.

The action artist Vladislav Bokhan, in order to demonstrate mindless obedience, sent out an order to schools on behalf of United russia to hold the „Helmet of the… pic.twitter.com/4T3JiwPbbd

— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) November 9, 2024