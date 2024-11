Počasie sa dnes riadne vybúri: Hrozí poľadovica a pre hmlu nebude vidieť na krok, už o niekoľko hodín môže dokonca nasnežiť

S novým pracovným týždňom sa v Európe prejavila zmena počasia, na Slovensku to bolo v podobe hustej hmly a poľadovice. Obloha je zatiahnutá a vzduch chladný.

Už v najbližších hodinách by sme sa dokonca mohli dočkať snehových vločiek. Tie by mali „zavítať“ do viacerých krajín Európy.

Vonku značne prituhne

Cez Európu postúpil od severu studený front. Ten postupoval od Nemecka smerom k juhu nad oblasť Álp, kde v uplynulých hodinách priniesol snehové zrážky.

Ako píše iMeteo, tento front na Slovensko priniesol veľmi chladný vzduch, ktorý sa u nás zdrží ešte niekoľko dní. Portál upozorňuje na to, že nás čaká relatívne nebezpečné počasie. To v nasledujúcich hodinách prinesie niekoľko nebezpečných javov.

Na celom Slovensku platia v utorok ráno výstrahy prvého stupňa pred hmlou. V časti južného Slovenska treba zároveň počítať s poľadovicou. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Viditeľnosť po celej krajine môže podľa meteorológov klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav na svojom webe. Výstrahy pred hmlou platia predbežne do 11:00.

Výstrahy prvého stupňa vyhlásil SHMÚ v niektorých častiach Slovenska aj v súvislosti s poľadovicou. Platia takmer v celom Košickom kraji, vo viacerých okresoch Banskobystrického kraja a v niektorých okresoch Prešovského kraja. Počítať s nimi treba aj v okrese Levice.

„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra – rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. Výstrahy pred poľadovicou sú v platnosti predbežne do 10:00.

Najvyššie dnešné teploty sa budú pohybovať medzi +4 až +9 °C, na horách vo výške 1 500 metrov teploty nepresiahnu +2 °C, píše TASR.

Počas dňa sa očakáva aj výskyt slabších zrážok, ktoré môžu v kombinácii s nízkymi teplotami a hmlou spôsobiť veľké problémy. Zrážky môžu byť kvapalné, ale dokonca aj snehové. V oboch prípadoch nebudú výrazné, no na nebezpečnosti im to neuberá.

Snehové zrážky by mohli doraziť do nášho regiónu už v nadchádzajúcich hodinách, na Slovensku sa ich zrejme dočkáme na východe krajiny – v okolí Košického kraja. V stredu by však prvý sneh mohol prekvapiť aj severozápad.