Má 39, no cíti sa na oveľa menej. Muž sa označuje ako prvá trans-age osoba, takto sa to prejavuje

Muž, ktorý si hovorí Jackie, sa nedávno stal tvárou viacerých svetových médií, keď sa označil za trans-age osobnosť, teda človeka, ktorý žije v tom, že má iný vek ako v skutočnosti. V dnešnej spoločnosti je to dnes údajne už bežným javom.

Jackie je muž z japonského Kjóta a na jar sa stal mediálne známou osobou po tom, ako v istej reality show začal rozprávať o tom, že je trans-age osoba. V skutočnosti teda ide o to, že Jackie síce má v dokladoch totožnosti, respektíve zdravotných záznamoch uvedený rok narodenia 1984, no dnes sa vôbec neprezentuje tým, že by mal 39 rokov, píše NextShark.

Je spokojný s iným vekom, aký v skutočnosti má

Keďže hovorí o tejto trans-vekovej záležitosti, predstavuje sa a žije v tom, že má 28 rokov. Ako sám tvrdí, údajne sa všetko spustilo približne v roku 2016, keď bol naňho v práci zvyšovaný tlak, nároky a očakávania od zrelého dospelého muža. Vtedy sa rozhodol, že má túžbu byť stále mladý a prijal vek, v ktorom sa cítil najlepšie.

„Je to vek, v ktorom môžem vyvážiť zrelosť s mladosťou,“ uviedol v danej reality show. Do svojich, ani úradných dokumentov si nový vek, prirodzene, prepísať nemôže, no ako sám tvrdí, okrem toho všade vystupuje ako 28-ročný muž.

Tieto osoby nie sú už ničím výnimočným

Na svoju obranu dodáva, že celá japonská spoločnosť príliš nehľadí na vek, ale na skúsenosť človeka. Vek tam má byť len údajom o tom, kedy sa človek narodil a koľko odvtedy uplynulo rokov. K podobnej myšlienke sa priklonil aj psychológ Takashi Sugiyama, ktorý uviedol, že osoby, ktoré vnímajú výrazný emocionálny a mentálny vekový rozdiel oproti svojmu skutočnému chronologickému veku, nie sú v dnešnej spoločnosti ničím výnimočným.