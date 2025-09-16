Ľudia zaplnili námestia v 16 mestách Slovenska: Protestovali proti vláde a konsolidácii. V Bratislave ich malo byť až 18-tisíc

Na Slovensku sa dnes večer konali protesty, ktoré organizovali opozičné strany Progresívne Slovensko, KDH a SaS a tiež mimoparlamentná strana Demokrati. Namierené boli najmä proti novým konsolidačným opatreniam.
Podľa prvotných odhadov spoločnosti Safety Crew sa protestu na bratislavskom Námestí SNP zúčastnilo 16- až 18-tisíc ľudí, píše denník SME. Na celom Slovensku v mestách protestovalo viac ako 20-tisíc ľudí.
Protestujúci vyjadrili znepokojenie nad ďalšou konsolidáciou a prekáža im, že vláda „nešetrí na sebe“. Na námestí vystúpili predsedovia všetkých strán, ktoré protest organizujú. Podľa predsedu PS Michala Šimečku sa zhromaždenia zúčastnil aj český vicepremiér Vít Rakušan, pripomína Denník N.
„Toto je skutočná tvár Ficovej vlády, strihajú nás ako ovce, z ľudí si robia bankomaty a vyberajú peniaze, ktoré potom rozhadzujú,“ vyhlásil Branislav Gröhling, šéf SaS.
Matovičovci nevystúpili, PS im to vraj zakázalo
Hnutie Slovensko k organizovaniu protestov pozvané nebolo. Nerozumie preto postoju strany Progresívneho Slovenska, ktoré podľa neho zakázalo zástupcom hnutia vystúpiť na utorkovom protestnom zhromaždení, TASR o tom informuje hovorca Hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.
„Za dva roky od volieb ani jeden prieskum verejnej mienky nepodporil záhadný optimizmus PS, že dokážu poraziť vládnu mafiu bez nášho hnutia. Aj preto by dnes bolo správne, aby sme na námestiach stáli spoločne. Nie je to možné. Napriek tomu sme vyzvali našich sympatizantov, aby protesty PS podporili. Rovnako sa na protestoch zúčastnia aj poslanci Hnutia Slovensko,“ uviedol Bystriansky.
Protesty sa konali vo všetkých krajských mestách, ale aj v mestách Senica, Považská Bystrica, Ružomberok, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Spišská Nová Ves a Bardejov.
Košice a Nitra s tisíckami protestujúcich
V Košiciach sa pri Dolnej bráne zhromaždilo približne 2 500 ľudí. Bývalý minister hospodárstva Karel Hirman (Demokrati) označil konsolidačný balíček za „zdierací“ a vyzval na predčasné voľby. Podľa Denníka N sa v Nitre stretlo okolo 2 000 ľudí. Medzi rečníkmi bol herec Ivan Gontko, primátor Marek Hattas aj zástupcovia opozície. Ľudia okrem kritiky balíčka skandovali aj heslá, že Slovensko patrí na Západ.
Tisíce ľudí v Banskej Bystrici
Denník N uvádza, že v Banskej Bystrici zaplnili demonštranti celé Námestie SNP – dav siahal od Mariánskeho stĺpu až po fontánu pri pamätníku padlých vojakov. Ivan Korčok (PS) tu vyzval prezidenta Petra Pellegriniho, aby ukázal nadstraníckosť a „už nemlčal“.
Na pódiu vystúpil aj Juraj Krúpa (SaS), podľa ktorého Ficovi prekáža sloboda a právny štát. „Slovensko čoraz viac zaostáva za EÚ. A tí, čo 15 rokov rozkrádali, teraz tvrdia, že znova postavia Slovensko na nohy,“ povedal Krúpa.
