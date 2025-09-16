Odštartovala ďalšia vlna protestov: Ľudia sa začínajú zhromažďovať na námestiach, bojovať chcú proti krokom vlády

Na Slovensku sa oddnes začínajú konať ďalšie protesty organizované opozičnými stranami. Dnešný protest o 18:00 organizujú opozičné strany Progresívne Slovensko, KDH a SaS a tiež mimoparlamentná strana Demokrati, namierený má byť najmä proti novým konsolidačným opatreniam.
O zvolaní tzv. „Protestu proti ožobračovaniu“ informovala strana Progresívne Slovensko na sociálnych sieťach.
Protestuje sa vo viacerých mestách
Protesty sa odohrávajú vo všetkých krajských mestách, ale aj v mestách Senica, Považská Bystrica, Ružomberok, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Spišská Nová Ves a Bardejov.
Minulý týždeň bol v Bratislave na Námestí SNP zorganizovaný protest, za ktorým stál opozičný politik Alojz Hlina a aktivista Nikita Slovák.
Odporúčané články
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku