Ľudia ostali v šoku zo skrytého významu outfitu Meghan Markle. Nie je to pritom prvýkrát, čo má na sebe niečo také

Outfity vojvodkyne zo Sussexu boli pod drobnohľadom prakticky odo dňa, keď sa pridala ku kráľovskej rodine. Niektoré verejnosť označovala za nevhodné, inokedy ju kritizovali aj za to, že si nenechala skrátiť nohavice, ktoré ťahala po zemi, pričom mnohí upozorňovali, že na to rozhodne peniaze má. Teraz však šlo o niečo iné.

Ako sme vás nedávno informovali v článku, Meghan Markle sa po štyroch rokoch odhodlávania oficiálne vrátila na sociálne siete. Jej instagramový profil Meghan, Vojvodkyňa zo Sussexu, má v súčasnosti už cez dva milióny fanúšikov a Meghan sa s nimi delí o momentky z jej života, podnikania a najnovšie ukázala aj zábery zo zákulisia natáčania jej šou.

Šokujúci outfit

Počas svojho návratu k sociálnym sieťam však už stihla spôsobiť rozruch, keďže si ľudia na jednom z jej videí nemohli nevšimnúť, čo mala na sebe a odkiaľ tento outfit poznajú. V minulosti ho totiž videli na inej členke kráľovskej rodiny.

Ako informuje portál The Sun, po tom, čo Meghan minulý týždeň obnovila svoju lifestylovú značku American Riviera Orchard s jednoduchším názvom As Ever (Ako vždy), bola obvinená, že pre svoje nové logo ukradla emblém mallorského mesta s palmami a vtákmi. Mnohí poukázali na to, že by ich to neprekvapilo, keďže vojvodkyňa nikdy nemala s napodobňovaním problém.

Dôkazom je aj video, ktoré zverejnila na svojom Instagrame, v ktorom sa prechádza v záhrade svojho kalifornského domu vo fialovej mikine Northwestern, presne takej, akú princezná Diana pravidelne nosila v roku 1996, rok pred svojou smrťou.

Meghan v roku 2003 ukončila štúdium na americkej Northwestern University. Diana dostala túto mikinu na pamiatku po návšteve v roku 1996 a potom si ju obliekla v Londýne. Jej vzhľad v mikine a cyklistických legínach bol v tom čase považovaný za ikonický.

