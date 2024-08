Meghan Markle mnohých ľudí pobúrila výberom outfitu. Chcela byť originálna, no experti krútia hlavou

Hoci to nie je prvýkrát, čo vojvodkyňa a bývalá herečka zvolila podobný outfit, vyzerá to tak, že odborníci toho majú dosť. Všímajú si nielen cenu jej oblečenia, ale tiež dĺžku a nemá to nič s kráľovským protokolom.

Článok pokračuje pod videom ↓

Štýl Meghan Markle nie je náročné definovať. Preferuje eleganciu a hoci sa v poslednom čase často ukázala v šatách, väčšinou ju ľudia mohli vidieť skôr v nohaviciach. Pohľad expertov na jej štýl je však oveľa prísnejší. Vojvodkyňa vraj nosí oblečenie z menších návrhárskych domov, ktoré „nie je možné upraviť“ a zároveň je „príliš kontroverzná“ na spoluprácu s väčšími módnymi značkami, tvrdia odborníci podľa informácií Daily Mail.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Meghan (fan page) (@_duchess_of_sussex)

Všimli si tento detail

42-ročná vojvodkyňa zo Sussexu si v posledných šiestich rokoch často vyberá odevy dlhé až po zem – naposledy si cez víkend na obchodný summit v Hamptone obliekla nohavice za 360 libier. Pri tejto príležitosti Meghan skombinovala béžové plátenné nohavice so zodpovedajúcou jednoradovou vestou, ktorá je tiež od austrálskej značky St Agni.

V jednom momente Meghan zapózovala na fotografiách s mejkapovou magnátkou Bobbi Brownovou a módnou návrhárkou Mishou Nonoo – a fanúšikovia si všimli, že nohy vojvodkyne boli úplne zakryté nohavicami. A všimli si to nielen oni.

V rozhovore pre FEMAIL stylistka celebrít Rochelle Whiteová uviedla, že Meghanine nohavice boli potenciálne vzorovým párom od St Agni, a preto ich nebolo možné upraviť na jej meter osemdesiat centimetrov vysokú postavu – buď preto, že sa musia vrátiť, alebo preto, že boli dané stylistke, a nie priamo samotnej Meghan, aby si ich ponechala.

Príliš dlhé nohavice

Odborníčka povedala: „Viem, že dlhé nohavice so širokými nohavicami sú teraz v móde a trendovým kúskom. Dominujú Instagramu a prehliadkovým mólam, takže si myslím, že sa jej tento štýl páči. Skvele obopínajú pás, ale zároveň dodávajú outfitu hĺbku a predlžujú nohy. Dokážu byť aj lichotivé a pohodlné a nie až tak obmedzujúce.“ Tu však prichádza jedno veľké „ale“.

„Vojvodkyňa však môže spolupracovať aj s návrhárom, módnym domom alebo stylistom, u ktorého nemusí byť možné nechať si ich upraviť tak, aby viac vyhovovali jej dĺžke nôh. Takže v dôsledku toho sú dlhšie,“ dodala Whiteová.

Nie je to pritom prvýkrát, čo mala Meghan príliš dlhé nohavice. Napríklad na Invictus Games v Nemecku mala v septembri minulého roka dlhé béžové nohavice skombinované so saténovou hnedou blúzkou.

Iná módna expertka – Giorgina Ramazzottiová – tvrdí, že hoci Meghan v minulosti nosila značky Dior a Givenchy, mohla by byť vnímaná ako príliš „kontroverzná“ osoba na to, aby dostala zadarmo vzorky od niektorých veľkých módnych domov.

Giorgina povedala: „Ako celebrita a herečka pred vstupom do kráľovskej rodiny mohla byť Meghan veľmi zvyknutá na svet, v ktorom sa všetko požičiava na fotografovanie, vystúpenie, alebo sa požičiava zo šatníka ako súčasť jej postavy v seriáli Suits.“

Darčeky má zakázané

„Celebrity sa málokedy musia rozlúčiť s hotovosťou výmenou za módne kúsky. Často sa veci dávajú ako darčeky, požičiavajú sa na špeciálne udalosti, alebo hviezda dostane veľkú zľavu na nákupy danej značky, a hoci Meghan nebola pred stretnutím s princom Harrym známou herečkou, aj tak by dostala veci zadarmo – hoci od menších značiek,“ pokračovala expertka.

„Keď sa pridala ku kráľovskej rodine, rýchlo zistila, že pôžičky a darčeky od návrhárov sú zakázané, a hviezda nepochybne dostala príspevok na obliekanie – čo určite rada vyhodila z okna, keď opustila kráľovské lono. Možno poznamenať, že Meghan zriedka nosí veľké dizajnérske značky, ako sú francúzske módne domy Louis Vuitton, Chanel, Saint Laurent atď. Tieto značky veľmi dbajú na svoj imidž a získať od nich pôžičky pre menšie alebo kontroverzné hviezdy (akou Meghan v niektorých kruhoch teraz je) je veľmi náročné,“ dodala Ramazzottiová.