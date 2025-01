Veľký návrat Meghan Markle: Po štyroch rokoch sa odhodlala k rozhodnutiu, ktoré od nej nik nečakal

Začiatok roka je u mnohých príležitosťou na nové zvyky, ide o obdobie nových začiatkov, ktoré sa snažia zaviesť do svojho života. Zdá sa, že aj Meghan Markle využila toto obdobie a spravila niečo, čo by nikomu ani len nenapadlo. Je späť na sociálnych médiách, ktoré opustila ešte v roku 2021. Potvrdila to prvým zverejneným príspevkom na Instagrame.

Meghan sa rozhodla pre veľký krok a rok 2025 začína netradične. Je to už dávno, ako bývalí členovia kráľovskej rodiny, princ Harry a Meghan, po dlhšej prestávke aktívne pôsobili na Instagrame, ako informovala Tyla. Obaja si dali v roku 2021 pauzu od sociálnych médií, keďže podľa Elle už mali dosť tlaku a nenávisti, ktorým čelili po odchode z Anglicka.

Späť na Instagrame

Keď sa prvýkrát prihlásila Meghan pod účtom @Sussexroyal v apríli 2019, jej účet získal viac ako 1 milión sledovateľov v priebehu šiestich hodín. Čoskoro si to však vypýtalo svoju daň v podobe nenávisti zo strany verejnosti. „Povedali mi, že v roku 2019 som bola najtrolovanejšou osobou na svete,“ povedala vojvodkyňa v októbri v podcaste Teenager Therapy a dodala „Neviete si predstaviť, aký je to pocit. Je jedno, či máte 15 alebo 25, ak ľudia o vás hovoria veci, ktoré nie sú pravdivé, robí to veľmi škodlivé veci s vaším emocionálnym zdravím.“

Očividne sa z tejto skúsenosti Meghan otriasla a je späť na Instagrame pod svojím vlastným menom @meghan, kde už stihla zverejniť prvý príspevok. Ide o dojemné video, ktoré pravdepodobne nakrútil jej manžel a otec ich spoločných dvoch detí princ Harry. Je vidieť, že zábery sú natočené blízko ich domu v kalifornskom Montecite a zachytávajú Meghan, ako beží po pláži v bielych džínsoch a v košeli rovnakej farby.

Zmenila názor