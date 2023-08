Sú presvedčení, že vo výbehu je človek v kostýme: Šíri sa bizarné video medveďa v ZOO, ľudia sú z neho zmätení

Udržať v chode zoologickú záhradu iste nie je jednoduchá záležitosť. Niektoré sú však ochotné urobiť všetko preto, aby udržali zdanie dokonalosti. Hlavou krútia aj návštevníci jednej z čínskych zoologických záhrad. Sú totiž presvedčení o tom, že vo výbehu pre medvede pobieha človek oblečený v kostýme medveďa.

Je to človek alebo medveď?

Zoologická záhrada vo východnej Číne poprela názory, že niektorí z jej medveďov by mohli byť ľudia oblečení v kostýmoch. Ako píše web The Guardian, ľudia začali medvede spochybňovať po tom, ako sa na internete rozšírilo video, na ktorom jeden z nich stojí na zadných nohách.

„Keď sa povie medveď, ako prvé príde na rozum obrovská postava a úžasná sila… Ale nie všetky medvede sú beštie a zosobnené nebezpečenstvo. My, malajské medvede, sme drobné, najmenšie medvede na svete,“ napísala ZOO v oficiálnom vyjadrení.

Ľuďom sa ale nepozdáva, ako vyzerajú nohy medveďa a ako sa mu na zadku zvláštne krčí kožuch. Hovorca ZOO ale tvrdí, že zviera je skutočné a takýto podvod by sa v štátnom zariadení nemohol stať. Uviedol tiež, že v letných teplotách dosahujúcich 40 °C by človek v kožušinovom medveďom obleku nevydržal viac ako niekoľko minút, od horúčavy by skolaboval.

A video of a „human-like“ black #bear 🐻at #Hangzhou Zoo went viral! But the zoo staff denies it’s a person in disguise—too hot to bear! #animal pic.twitter.com/47y9VzslYQ — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 31, 2023

Obvineniam čelia viaceré zoologické záhrady

Zamestnanec ZOO uviedol, že už čoskoro budú mať možnosť prísť sa na medveďa pozrieť aj novinári a presvedčiť sa na vlastné oči, že je skutočný. Podľa zoologickej záhrady sú medvede malajské veľké asi ako väčšie psy. Keď sa postavia na zadné nohy, dosahujú výšku najviac 1,3 metra, zatiaľ čo grizly a iné druhy môžu merať až 2,8 metra.

Obvineniam však čelia aj ďalšie čínske zoologické záhrady. Návštevníci ich kritizujú za to, že farbia srsť psov, aby vyzerali ako vlky. Niektoré zas údajne somárom domaľovali pruhy, aby vyzerali ako zebry.