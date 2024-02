Ľudia objavili v Harrym Potterovi skrytú scénu so sexom: Niektorých to poriadne rozrušilo a vy ste si to ani nevšimli

Napriek tomu, že filmy Harryho Pottera postupne dozrievali spoločne s ich ústrednými postavami a videli sme, ako sa vyvíjali, aj čo sa týka osobných vzťahov, bola jedna vec, ku ktorej nikdy nedošlo — sex. V ságe o mladom čarodejníkovi by ste ho hľadali márne. Alebo aspoň to sme si doteraz mysleli. Niektorí fanúšikovia sú totiž presvedčení, že v Harrym Potterovi objavili skrytú sexuálnu scénu, upozornil portál UNILAD. A ani by vám nenapadlo, kedy a kde.

Skúste sa najprv zamyslieť nad všetkými detailmi, ktoré ste v tretej časti Harry Potter a Väzeň z Azkabanu videli. Už tušíte?

Samozrejme, priamo tento akt tu zobrazený nebol. No ľudia si myslia, že napriek tomu sa tu sexuálna scéna objavila. Vidieť ste ju mali v titulkách so záškodníckou mapou.

Na mape sa okrem iného objavili aj stopy chodidiel vo veľmi zvláštnej polohe. V takej, v akej by boli, keby ich majitelia mali naozaj sexuálny styk.

In Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, in the credits sequence, you can see two people having sex on the bottom left of the marauders map. pic.twitter.com/miDjyUDYtt

— Hidden Movie Details (@moviedetail) February 20, 2019