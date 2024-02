Tento film si okamžite bežte pozrieť: Patrí medzi najlepšie, možno ste o ňom nepočuli, no nie každý ho dopozerá do konca

V rebríčkoch najlepších snímok minulého roka sa pravidelne objavuje novinka z dielne svojského režiséra Yorgosa Lanthimosa s názvom Poor Things alebo Chudiatko. Doteraz si ju však slovenskí diváci v kinách nemohli vychutnať, no to sa už zmenilo. Snímka žne kade-tade vysoké hodnotenia, nie je však pre každého.

Meno Yorgos Lanthimos filmoví fanúšikovia veľmi dobre poznajú. Na svojom konte má snímky ako Kynodontas, Zabitie posvätného jeleňa alebo Favoritka. V jeho najnovšom počine hviezdia Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe a ďalší.

Nenechajte sa tým odradiť

Hneď v úvode vás „upozorňujeme“, že niektoré scény vo filme Chudiatko sú čiernobiele. Takže si myslíme, že mnohých divákov odradí už len to. No je to chyba, pretože skutočne stojí za to ho vidieť.

Snímka je akousi obdobou Frankensteina. Ukazuje svojrázneho vedca, ktorý privedie späť k životu mladé dievča. Tým to ani zďaleka nekončí, práve naopak, je to len začiatok.

„Bella túži po poznaní sveta a ľudí. Hladná po skúsenostiach, ktoré jej chýbajú, utečie s Duncanem Wedderburnem, prefíkaným a zhýralým právnikom, do víru dobrodružstiev naprieč kontinentmi. Bella nepodlieha predsudkom doby a zasadzuje sa za rovnoprávnosť a slobodu,“ uvádza oficiálny text distribútora.

Diváci sú zo snímky nadšení a dávajú jej vysoké hodnotenia. Na ČSFD jej svieti 87 % a na databáze IMDb 8,4/10.

Najlepší výkon Emmy Stone?

„Práve som prišla z kina a som z filmu v absolútnom úžase! Je jeden z najzvláštnejších a najzábavnejších, aké som kedy videla, ale zároveň prináša lekciu o slobode, uvedomelosti a sebapoznaní,“ zdôverila sa nadšená diváčka.

Dodala, že podľa nej ide o absolútne najlepší herecký výkon Emmy Stone, za ktorý by si zaslúžila Oscara. A je možné, že ho aj získa, keďže nomináciu dostala.

Celkovo Chudiatko dostalo až 11 nominácií na zlatú sošku a aj na množstvo ďalších ocenení. Už stihol zabodovať na Zlatých Glóbusoch, odkiaľ si odniesol dve ocenenia. Jedno z nich dostala práve Emma Stone.

„Ak vyhrala Oscara za La La Land, čo bolo určite zaslúžené, za toto vyhrá na 10-tisíc % svojho druhého,“ podotkol ďalší nadšený divák.