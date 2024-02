Ľudí opäť šokoval jeden z najlepších seriálov, ktorý sa vrátil po rokoch. Po hrozných častiach im „odpálilo dekel“

Seriál True Detective sa po dlhej dobe vrátil a medzi fanúšikmi rozpútal rozporuplné reakcie. Po prvej časti boli nadšení, no následne na streamovacej službe HBO Max pribudli ďalšie a ľudia zostali negatívne zaskočení. Najnovšie je vonku už predposledná, piata časť a vyzerá to, že diváci dostali od tvorcov príjemné prekvapenie.

Prvá časť štvrtej série seriálu True Detective alebo Temný prípad svieti na databáze ČSFD červenou farbou, no ďalšie dostali nižšie hodnotenia a prepadli sa do modrej farby. No piata epizóda všetkých prekvapila a nadšení diváci jej udeľujú plných päť hviezdičiek. Obstála zatiaľ na 73 %, čo je oproti tým predošlým značný úspech.

Nemusíte sa báť, nič vám nevyspoilujeme. No piata epizóda priniesla dôležité odhalenia a udialo sa v nej aj viacero šokujúcich vecí. A práve to je dôvod, prečo diváci jasajú.

Hovoria o najlepšom diele

„Po niekoľkých nudnejších častiach je táto veľmi podarená,“ napísal jeden z nich. „Asi najlepší diel celej série. Tá depresívna atmosféra je síce ubíjajúca, ale tak je to nastavené od začiatku a v tomto diele to funguje najlepšie. Som veľmi zvedavý na poslednú časť,“ dodal niekto ďalší.

A presne na to čakajú aj mnohí ďalší. Posledná epizóda totiž môže napraviť dojem, ktorý je u mnohých divákov pokrivený.

Drásavá atmosféra na temnej Aljaške

Ak hľadáte tip na vynikajúci seriál, stále platí, že Temný prípad ním bezpochyby je (dúfame, že to teraz nezakríkneme).

Štvrtá séria sa odohráva v atmosférickom prostredí Aljašky, kde práve vládne obdobie polárnej noci. Do toho bez stopy zmizne osem vedcov, ktorí sa napokon objavia zamrznutí v snehu. Dvojica svojských detektívok sa snaží prísť na to, čo sa stalo. No toho však vstupuje ich spoločná zamotaná minulosť.