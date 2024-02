Ľudí nahneval jeden z najlepších seriálov, ktorý sa vrátil po rokoch. Podľa nich je už strašný, má slabé hodnotenia

Nedávno sme vám pripomenuli, že jeden z najlepších seriálov vôbec je späť. A diváci sú z neho nadšení. Samozrejme, nehovoríme o ničom inom, než o sérii Temný prípad (True Detective), ktorá sa tento rok vrátila vo svojej štvrtej sérii. Streamovacia služba HBO Max dávkuje divákom jednotlivé epizódy postupne a od tej prvej sa zmenil aj názor mnohých z nich. Kým najprv nešetrili chválou, teraz už hodnotenia klesli a od ľudí sa objavuje ostrá kritika.

Divákom zamotali hlavy už tri série Temného prípadu, naposledy v roku 2019, a teraz je tu ďalšia. Už má vonku štyri časti, pričom každý pondelok vychádza nová. Celkovo ich má byť šesť. No zatiaľ, čo prvá svieti na ČSFD červenou farbou, tie ostatné sú už svetlomodré a tejto sérii kleslo aj celkové hodnotenie, aktuálne je to len žalostných 69 %, čo ju radí medzi najhoršiu zo všetkých.

Štvrtá séria sa odohráva v atmosférickom prostredí Aljašky, kde práve vládne obdobie polárnej noci. Do toho bez stopy zmizne osem vedcov, ktorí sa napokon objavia zamrznutí v snehu. Seriál hľadá odpovede na to, čo sa stalo. No vyzerá to tak, že nie spôsobom, ktorý by divákov uspokojil.

Divákom prekážajú nesympatické postavy, ako aj to, že sa vlastne nič nedeje

„Zatiaľ sú mi všetky postavy extrémne nesympatické,“ stojí v jednom z komentárov pod druhou časťou a pripomienok k ústredným postavám je viac. Za nás však musíme povedať, že sa hodia k celkovej atmosfére seriálu a možno by bolo do oka bijúce, keby je to skôr naopak.

Kritika sa však našla aj pod treťou a štvrtou časťou, ktoré taktiež nie sú hodnotené najlepšie a patria celkovo medzi najslabšie z histórie celého seriálu. Na ČSFD im svieti len 58 %, čo je na takýto seriálový hit veľmi slabé.

„Čo diel, to 10 % hlavnej dejovej linky a 90 % omáčok,“ podotkol nespokojný divák. „Dal by som aj dve (hviezdičky), pretože ruku na srdce, existujú oveľa horšie sra*ky v seriálovom mori. Ale pokiaľ sa tu bavíme o áčkovej sérii, už ma nebaví s prižmúrenými očami sledovať toto veľmi zlé klišé, ktoré sa snaží tak urputne (nudne) o psychológiu postáv, u ktorých aj keby v ďalšej časti zomreli, vôbec nič to so mnou neurobí,“ napísal ďalší, ktorý časť ohodnotil len jednou hviezdičkou.

Ak sa vám ale predošlé série seriálu páčili, urobte si vlastný názor a nenechajte sa týmito recenziami odradiť. Nám osobne sa aj najnovšia pozdáva. Dúfame len, že posledné dve časti, ktoré ešte len čakajú na svoju premiéru, vysvetlia všetko, čo majú a prinesú uspokojivý záver.

True Detective patrí podľa ČSFD celkovo medzi najlepšie a najobľúbenejšie seriály.