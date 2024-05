Skvelé správy pre Slovákov: Jedna z najznámejších pamiatok po rokoch hlási očakávané zmeny, sezónu otvoria už o pár dní

Svoju letnú sezónu začne po Ľubovnianskom a Kežmarskom hrade oficiálne už aj Spišský hrad. Brány pre návštevníkov otvorí v stredu 8. mája. Riaditeľka Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči Dáša Uharčeková Pavúková avizovala, že po zimnej prestávke čaká na návštevníkov zaujímavý program. Hlavnou novinkou letnej sezóny je rozšírená prehliadková trasa.

Po niekoľkých rokoch obmedzení bude na hrade podľa riaditeľky sprístupnené stredné a dolné nádvorie, románske predbránie a časť horného hradu až po kapitánsky dom a Thurzovu bránu.

„Návštevníci sa nedostanú na hradnú vežu a do arkádovej chodby, z ktorej bola premiestnená hlavná časť expozícií do dosiaľ neprístupných priestorov. Otvorená tak bude hradná mučiareň, nová hradná kuchyňa, expozícia o dejinách hradu, novoinštalovaná hradná zbrojnica či strážnica,“ informovala. Rovnako ako v minulých rokoch sa záujemcovia dostanú do expozície – virtuálna realita Spišský hrad a okolie.

Pre návštevníkov bude prístupný i náučný chodník po hradbách dolného nádvoria a interaktívna detská zóna na strednom nádvorí. Spišské múzeum pripravilo v deň otvorenia sezóny kultúrny program, zahŕňa tanec, divadelné scénky, sokoliarske vystúpenia, živé sochy i ochutnávky v hradnej kuchyni v čase od 11:00 do 16:00. Medzi ďalšími pripravovanými podujatiami sú Tajomné noci so živými sochami a medzinárodný kultúrny festival „súHRADnice“.

Spišský hrad je jedným z najrozsiahlejších stredovekých hradov Európy, vznikol na prelome 12. a 13. storočia. Od roku 1993 je zapísaný v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou, zároveň je Spišský hradný vrch národnou prírodnou pamiatkou a je aj súčasťou územia európskeho významu Travertíny pri Spišskom Podhradí. Spišské múzeum podľa jeho riaditeľky vlani navštívilo viac ako 166-tisíc návštevníkov, z toho Spišský hrad takmer 119-tisíc.