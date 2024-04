Londýnsky súd rozhodol: Stíhaný extrémista Bombic bude vydaný na Slovensko

Ako informuje SME, londýnsky súd rozhodol, že stíhaný extrémista Daniel Bombic, vystupujúci pod menom Danny Kollar, bude vydaný na Slovensko. Rozhodnutie ale ešte nie je právoplatné, Bombic sa stále môže odvolať.

Podľa SME o tom na Facebookovej skupiny Na druhom brehu • Slovensko & dezinformácie informuje novinár Martin Hodás. „Slovenský biely nacionalista, extrémista a konšpirátor žijúci dlhé roky v Londýne, sa dnes na Westminsterskom magistrátnom súde dozvedel rozsudok vo veci jeho možnej extradície na Slovensko. Podľa mojich informácií súd rozhodol v prospech slovenských autorít a Daniela Bombica vydal na Slovensko,“ píše Hodás. Dodáva, že informáciu má zo spoľahlivého zdroja, no zatiaľ nie je oficiálne potvrdená. Na oficiálne potvrdenie sa stále čaká.



V súčasnosti nie je známe ani to, či sa už Bombic odvolal a aké budú jeho ďalšie kroky. Podľa Hodása sa na právoplatné rozhodnutie môže čakať ešte niekoľko mesiacov. Bombica v Londýne zadržali ešte v roku 2022, no ostal na slobode. Britské úrady mu ale odobrali doklady a nasadili mu monitorovacie zariadenie. Proces sa nejaký čas odkladal, rozhodnutie ale napokon padlo dnes.

Bombic má na krku viacero obvinení. Ako sme vás informovali, len nedávno, objavili sa zábery, na ktorých je vidieť extrémistu s hákovým krížom. Odfotil sa aj obnažený na verejnosti, kde v dehonestujúcich polohách zobrazuje vlajku LGBT komunity. Fotografie a videá vznikli v rokoch 2019 a 2020. Na „Dannyho Kollára“ sú vydané tri zatýkacie rozkazy pre niekoľko trestných činov.