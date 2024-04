Extrémista Bombic zverejnil fotografiu hajlujúceho poslanca Progresívneho Slovenska. Ten tvrdí, že išlo o zosmiešnenie

Svet je plný paradoxov a tie niekedy prídu v momente, kedy to najmenej čakáte. Daniel Bombic, známy aj ako Danny Kollar, je jeden z najznámejších slovenských konšpirátorov, dezinformátorov a medzinárodne stíhaných extrémistov. To, že práve on bude kritizovať hajlovanie, by zrejme čakal len málokto. Opak sa však stal pravdou.

Extrémista bojuje proti extrémizmu

Iba pred pár dňami sme vás pritom informovali, ako tento človek na rôznych uniknutých záberoch hajluje a obdivuje hákové kríže. Najnovšie však kritizuje poslanca z Progresívneho Slovenska Michala Saba a na svojom Telegrame v deň druhého kola prezidentských volieb zdieľal fotografiu, na ktorej tento poslanec vykonáva spomínaný nacistický pozdrav.

„Nevoľte hajlujúcich fašistov! Nezvoľte si fašizmus! Nevoľte Korčoka a ich kryptonáckov!“ píše Bombic. „Bola to reakcia na ľudí, ktorí reprezentujú a podporujú konkrétnu, mne odpornú ideológiu, a zároveň snaha o ich zosmiešnenie,“ vyjadril sa samotný Sabo pre denník SME.

„Každému, kto ma pozná, musí byť jasné, že to, čo je podsúvané touto fotografiou, nemá nič spoločné s mojím minulým ani súčasným hodnotovým nastavením či presvedčením,“ dodal. Uznal však, že s odstupom času vie, že existujú aj lepšie spôsoby boja proti týmto ideológiám.