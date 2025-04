Let celebrít do vesmíru pritiahol pozornosť celého sveta. Výplne, botox aj make-up čelili stavu beztiaže, toto sa s nimi dialo

Historický let Lauren Sánchezovej a ďalších celebrít otvoril nečakanú debatu o tom, či je kozmetika pripravená na nulovú gravitáciu.

Podľa magazínu New York Post sa snúbenica Jeffa Bezosa Lauren Sánchezová pridala k speváčke Katy Perry, moderátorke Gayle King a ďalším ženám na palube rakety New Shepard. Let trval len 11 minút, no aj za taký krátky čas dokázal rozvíriť zaujímavé otázky, okrem iného aj to, ako si s extrémnymi podmienkami poradia prsné implantáty, botox či výplne pier.

Telo v beztiaži: Čo hrozí výplniam a implantátom

Pri štarte rakety, ktorá letí rýchlosťou približne 6 000 metrov za sekundu, vzniká takzvané strihové napätie. Odborník na účinky vesmíru na ľudské bunky, doktor Stanton Gerson, vysvetlil, že práve toto napätie môže viesť k miernemu posunu materiálov v tele. A to môže byť problém, najmä ak ide o niečo, čo v tele prirodzene nemá byť, ako implantáty či výplne. Nie je to úplná novinka.

Už v roku 2013 výskum z univerzity Yale ukázal, že ženy s prsnými implantátmi môžu počas lietania vo vysokých výškach pociťovať nepríjemné napätie. Dôvodom je zmena tlaku, pri ktorej sa môže hromadiť plyn okolo implantátu. Výsledkom je pocit pnutia alebo mierna bolesť v oblasti hrudníka. Moderné implantáty sú však konštruované tak, aby tieto výkyvy lepšie zvládli.

Botox a kyselina hyalurónová vo vesmíre: Zvládajú to v pohode