Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári

Foto: osobný archív Lenka Karadağ

Klaudia Oselská
Slováci a Česi v zahraničí
"Kultúrny šok zažívam každý deň," hovorí Lenka, ktorá žije v Turecku už 14 rokov.

Lenka sa ako mladá slobodná žena rozhodla vyskúšať sezónnu prácu v Turecku. Okrem skvelej pracovnej skúsenosti však našla aj životnú lásku. Turecko, ktoré je charakteristické svojou pohostinnosťou, sa stalo jej novým domovom. „Ísť na návštevu k susedovi, je ako ísť k starej mame. Odídete nabalení a najedení do prasknutia s 10 rôznymi nápadmi na nový biznis a tromi pozvánkami na svadbu.“

Lenka Karadağ žije v Turecku už 14 rokov. Začínala ako animátorka v hoteloch, neskôr pracovala ako sprievodkyňa a dnes spolu s manželom vlastní cestovnú kanceláriu a realitnú spoločnosť. Do krajiny, ktorá ju predtým vôbec nelákala, sa dostala úplnou náhodou, no zamilovala sa a vybudovala si život plný jedinečných dobrodružstiev, o ktorý sa delí aj na svojom Instagrame, kde vystupuje pod prezývkou lenka_in_turkey.

V našom rozhovore nám prezradila, ako ľudia v Turecku žijú, ako vyzerá krajina mimo turistických rezortov, aké sú tam platy a náklady na život, ale aj to, prečo je každý deň v krajine polmesiaca kultúrnym šokom.

Kedy a prečo ste odišli žiť do Turecka?

Do Turecka som sa dostala úplnou náhodou v roku 2012. Úprimne, táto krajina ma nikdy predtým nelákala. Jedného dňa sa mi však ozvala moja známa, s ktorou som kedysi pracovala v Taliansku, či by som nechcela ísť do Turecka na sezónu pracovať do hotela ako animátorka. Bez premýšľania som okamžite súhlasila.

Do Turecka som prvýkrát pricestovala ako 24-ročná, bez nejakej výraznej znalosti jazykov. Vedela som sa dohovoriť len lámanou angličtinou a nemčinou, keďže som predtým pracovala v Rakúsku.

V Turecku som vtedy mala zostať len dva mesiace, no nakoniec som sa na Slovensko vrátila až po ôsmich mesiacoch. Sezónny štýl žitia sa mi v momente zapáčil, bola som mladá a nemala som žiadne záväzky, takže život 6 až 8 mesiacov v cudzej krajine a 3 až 6 mesiacov doma som zbožňovala. Zarobila som si toľko, že na Slovensku som si potom na tých pár mesiacov mohla vyložiť nohy na stôl a nerobiť nič. Nehovorím, že platy boli vysoké, to absolútne nie. Robili sme za minimálne mzdy, okolo 450 eur v čistom, no jedlo a ubytovanie sme mali zabezpečené, takže všetky peniaze išli len pre nás.

Čomu všetkému sa v Turecku pracovne venujete?

Na začiatku som teda robila animátorku, neskôr už sprievodkyňu na výletoch, a tomu som sa venovala 6 rokov. Bola to najťažšia a zároveň aj najlepšia práca v mojom živote, pretože niekedy ma psychicky unavovala, ale poďakovanie od klientov ma napĺňalo. Zaujímavý bol aj taký pocit moci, keď viete, že 50 ľudí je od vás závislých. Musia vás nasledovať a počúvať.

Bolo to však aj moje najodvážnejšie rozhodnutie, pretože som musela hovoriť do mikrofónu a pred “davom” ľudí, a keďže ako mladšia som mala sociálnu fóbiu, tak to bol pre mňa doslovne hororový scenár. No nakoniec som si touto prácou dokázala pomôcť, pretože som prekonala to, z čoho som mala najväčší strach. Zobrať túto prácu bolo teda najlepšie rozhodnutie v mojom živote.

Časom ma ale systém unavoval, pretože nie všetko mohlo byť tak, ako by malo – perfektné a hlavne vyhovujúce pre klientov. Vtedy, ako úplné prekvapenie, som sa zoznámila s teraz už mojím manželom Hüseyinom, ktorý mal rovnakú víziu ako ja – otvoriť si vlastnú cestovnú kanceláriu a robiť to trošku inak ako ostatní. No a navrhol mi spoluprácu

Naše ružové okuliare nám spadli hneď po pár mesiacoch, keďže začal covid. Ale to nás nezastavilo, podľa mňa nám to dokonca dalo čas všetko pripraviť a hlavne, čas na to, aby nás ľudia spoznali. Ten čas nám umožnil zviditeľniť sa videami a ukázať, čo sa vlastne reálne deje v Turecku počas toho najhoršieho obdobia.

Samozrejme, ani teraz sa všetko nedá robiť na 100 %, ale snažíme sa, aby ľudia boli spokojní a radi sa k nám vracali. A tak bojujeme každú sezónu a snažíme sa rásť.

Momentálne máme cestovnú kanceláriu Výlety v Turecku – Holiday in Turkey na predaj výletov a VIP transferov už 5 rokov. Tento rok sme otvorili aj cestovnú agentúru Fynix Travel, ktorá je ešte v procese, ale dúfame, že od konca sezóny sprevádzkujeme online stránku. V rovnaký rok, ako sme otvorili Výlety v Turecku, sme získali aj licencie pre realitnú kanceláriu, keďže naši klienti o to mali záujem a spoločne sme sa pustili do otvorenia realitno-investičnej spoločnosť Winners Group.

Popritom môj manžel dostal návrh, ktorý sa nedal odmietnuť – postaviť úplne nové malé súkromné letisko pri Beleku, pre menšie lietadlá ako Cessna alebo Jet a takto vznikla spoločnosť Blue way – Holiday in Turkey.

V Turecku som už 14 rokov, preto sa ma naši klienti pýtajú nielen na rôzne výlety a dovolenky, ale aj na reality, zuby, transplantáciu vlasov, takže sme získali ďalšie licencie, aby sme mohli pomôcť a zabezpečiť všetko, čo sa len dá.

Foto: osobný archív Lenka Karadağ

Čo sa vám na Turecku páči najviac? Naopak, je niečo, čo sa vám tam nepáči?

