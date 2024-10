La Niña môže byť iná, ako sa predpokladalo: Takáto zima nás podľa meteorológov čaká, karty môže zamiešať polárny vír

S meteorologickým fenoménom La Niña môže byť všetko napokon inak. Ako v utorok informoval austrálsky úrad pre meteorológiu, pravdepodobnosť, že jav v nasledujúcich mesiacoch výrazne zasiahne do počasia, sa znížila. La Niña má byť slabá a krátkodobá.

Všetko môže byť inak

Portál iMeteo, odvolávajúc sa na austrálskych meteorológov, informuje, že La Niña bude tento rok slabá. Pravdepodobnosť jej vývoja podľa najnovších údajov klesá.

Najnovšie modely ukazujú, že odchýlka priemernej povrchovej teploty oceánu sa do februára 2025 bude pohybovať v rámci neutrálnych hodnôt, a teda medzi -0,8 až +0,8 °C. To, že povrchové teploty oceánov zostanú v rámci neutrálnych hodnôt, ukazujú aj štyri ďalšie klimatické modely.

Ak sa modely nemýlia, znamená to, že fenomén La Niña bude počas zimy, ktorá nás čaká, slabý a aj krátkodobý. Predpovede amerických expertov z Národného úradu pre oceán a atmosféru ukazujú, že šanca, že sa meteorologický jav objaví do konca novembra, je 60 percent. Ešte pred mesiacom sa táto pravdepodobnosť pohybovala okolo 71 percent, upozorňuje iMeteo.

Podľa najnovších predpovedí by teda La Niña nemusela mať v Európe taký zásadný vplyv, ako sa očakávalo. Neznamená to však automaticky, že zima na starom kontinente bude teplá. Vývoj bude závisieť aj od ďalších faktorov, napríklad od polárneho víru. V prípade, ak by došlo k jeho kolapsu, znamenalo by to tuhú zimu a aj veľkú nádielku snehu.