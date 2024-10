Na Antarktíde objavili záhadné „dvere“: Ľudia veria, že sa tu odohráva niečo nekalé, vysvetlenie je však jednoduché

Príspevok na sieti Reddit pristál už pred siedmimi mesiacmi a od toho momentu rozprúdil vášnivú diskusiu. Pre mnohých konšpirátorov bol úkaz okamžitým dôkazom, že v tejto časti Antarktídy musí mať dôležitý úkryt akási tajná organizácia. Skrývajú sa za záhadnými dverami hádam gigantické bytosti, či centrum tajných experimentov?

Záhadný objekt pripomínajúci dvere sa nachádza na mieste so súradnicami 69°00’50″S 39°36’22″E, juhovýchodne od japonskej stanice Šówa na Antarktíde.

O správe napísal portál IFL Science, cituje Fontech.

Čo robia „tajné dvere“ na Antarktíde?

Na sieti Reddit sa rozprúdila vášnivá diskusia. Niektorí užívatelia skutočne verili, že na mieste sa odohráva čosi nekalé. Našlo sa veľa takých, ktorí začali žartovať. Pýtali sa, či na mieste funguje donáška a písali, že ide o „vstup do Narnie“. Prihlásili sa aj takí ľudia, ktorí si úkaz okamžite spojili s inými zvláštnymi fenoménmi.

„Počas letu z NY na Hawaj… s medzipristátím v LA, som si istý, že som videl dvere podobné týmto – z lietadla. Bolo to niekde v Colorade alebo Arizone… Trochu to so mnou otriaslo. Stále na to myslím. Skúšal som hľadať na mapách Google, ale nikdy som to nenašiel,“ píše jeden z užívateľov.

Hneď mu na to odpísal iný užívateľ. „Ja verím, že v Grand Canyone sú ‘dvere’, alebo tajné tunely.“

Sú to tajné dvere?

Odpoveď na záhadu sa podľa portálu IFL Science ukrýva v omnoho jednoduchšom vysvetlení. „Pravdepodobne pozeráme na ľad, cez ktorý sa vrhá niekoľko zaujímavých tieňov,“ informuje portál.

„Nech je to čokoľvek (a tým myslíme, či už ide o ‘kameň’ alebo ’ľadom pokrytý kameň’, a nie, že ide o ‘mimozemský objekt’), zdá sa, že to mohlo zablokovať cestu snehu, čo vytvorilo v snehovom záveji zaujímavý vzor.“

Túto teóriu nakoniec obhájili aj samotní odborníci – profesorka glaciológie Bethan Daviesová pre Daily Mail informovala, že záhada má veľmi jednoduché vysvetlenie.

„Ide o ľadovec, ktorý sa uzemnil a teraz je zaseknutý a topí sa na mieste. V tejto oblasti môžete vidieť mnoho ďalších ľadovcov.“