Kto je skutočný zahraničný agent: Demokrati po nových zisteniach o Epsteinovi podozrievajú Fica

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
Demokrati žiadajú zásah hlavy štátu.

Z ďalších správ medzi Lajčákom a Epsteinom sa ukazuje, kto je tu pravdepodobne agent. Vyhlásila to strana Demokrati, ktorá vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho na zvolanie Bezpečnostnej rady SR. Demokrati sa domnievajú, že ďalšia zverejnená komunikácia medzi Miroslavom Lajčákom a pedofilom Jeffreyom Epsteinom naznačuje možné prepojenie a financovanie predsedu vlády Roberta Fica a jeho strany Smer-SD z prostredia ultrapravicových amerických extrémistov.

„Teraz sa ukazuje, kto je pravdepodobne skutočný zahraničný agent – na všetky štyri svetové strany,“ vyhlásili Demokrati. Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga uviedol, že ak by takáto komunikácia existovala medzi ministrom zahraničných vecí z vlád napríklad Eduarda Hegera či Ivety Radičovej, alebo by si poradca exprezidentky Zuzany Čaputovej písal s krajne pravicovým propagandistom zo Spojených štátov, tak by Fico nenechal kameň na kameni.

Pripomenul útoky z minulosti

„Vykrikoval by na námestiach o zahraničných agentoch tak, ako to robil v roku 2018 o organizátoroch protestov, ako to robil o ministroch a poslancoch pri podpise DCA (Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou USA), alebo tak, ako sme to mohli vidieť takmer počas celého mandátu Zuzany Čaputovej,“ povedal Šeliga s tým, že až teraz je skutočný dôvod na takéto podozrenie.

„Ak si vysokopostavený predstaviteľ Smeru a bývalý minister zahraničných vecí písal s americkým podnikateľom o údajnom financovaní strany Smer, prezident musí konať,“ zdôraznil Šeliga. Bezpečnostná analytička Monika Podhorány Masariková (Demokrati) upozornila, že bezpečnostné riziká dnes nie sú tanky v uliciach, ale propaganda, nekalé financovanie či zákulisné dohody.

Otázky smerom k bezpečnostným zložkám

„Ak existuje čo i len podozrenie, že cudzia mocnosť sa snažila alebo sa snaží ovplyvniť dianie na Slovensku, bezpečnostné zložky majú povinnosť konať. Kde je dnes Slovenská informačná služba? V minulosti zasadala Bezpečnostná rada kvôli absurdnostiam, ako boli dlažobné kocky, Tomanovej pes, záhadný Gruzínec či údajný prevrat,“ pripomenula Podhorány Masariková.

Upozornila, že v prípade prepojenia na krajne pravicového propagandistu Steva Bannonna či jeho možného zasahovania do politiky Slovenska ide o výrazne väčšiu hrozbu pre bezpečnosť SR. „Prezident by mal vystúpiť z limuzíny, vynechať jeden termín u barbiera a bezpodmienečne zvolať Bezpečnostnú radu,“ uzavrela Podhorány Masariková.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Koniec ruského plynu je definitívny: Čo to znamená pre Slovensko? Analytik Potočár vysvetľuje dosahy na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac