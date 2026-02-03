Kto je skutočný zahraničný agent: Demokrati po nových zisteniach o Epsteinovi podozrievajú Fica

Z ďalších správ medzi Lajčákom a Epsteinom sa ukazuje, kto je tu pravdepodobne agent. Vyhlásila to strana Demokrati, ktorá vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho na zvolanie Bezpečnostnej rady SR. Demokrati sa domnievajú, že ďalšia zverejnená komunikácia medzi Miroslavom Lajčákom a pedofilom Jeffreyom Epsteinom naznačuje možné prepojenie a financovanie predsedu vlády Roberta Fica a jeho strany Smer-SD z prostredia ultrapravicových amerických extrémistov.
„Teraz sa ukazuje, kto je pravdepodobne skutočný zahraničný agent – na všetky štyri svetové strany,“ vyhlásili Demokrati. Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga uviedol, že ak by takáto komunikácia existovala medzi ministrom zahraničných vecí z vlád napríklad Eduarda Hegera či Ivety Radičovej, alebo by si poradca exprezidentky Zuzany Čaputovej písal s krajne pravicovým propagandistom zo Spojených štátov, tak by Fico nenechal kameň na kameni.
Pripomenul útoky z minulosti
„Vykrikoval by na námestiach o zahraničných agentoch tak, ako to robil v roku 2018 o organizátoroch protestov, ako to robil o ministroch a poslancoch pri podpise DCA (Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou USA), alebo tak, ako sme to mohli vidieť takmer počas celého mandátu Zuzany Čaputovej,“ povedal Šeliga s tým, že až teraz je skutočný dôvod na takéto podozrenie.
„Ak si vysokopostavený predstaviteľ Smeru a bývalý minister zahraničných vecí písal s americkým podnikateľom o údajnom financovaní strany Smer, prezident musí konať,“ zdôraznil Šeliga. Bezpečnostná analytička Monika Podhorány Masariková (Demokrati) upozornila, že bezpečnostné riziká dnes nie sú tanky v uliciach, ale propaganda, nekalé financovanie či zákulisné dohody.
Otázky smerom k bezpečnostným zložkám
„Ak existuje čo i len podozrenie, že cudzia mocnosť sa snažila alebo sa snaží ovplyvniť dianie na Slovensku, bezpečnostné zložky majú povinnosť konať. Kde je dnes Slovenská informačná služba? V minulosti zasadala Bezpečnostná rada kvôli absurdnostiam, ako boli dlažobné kocky, Tomanovej pes, záhadný Gruzínec či údajný prevrat,“ pripomenula Podhorány Masariková.
Upozornila, že v prípade prepojenia na krajne pravicového propagandistu Steva Bannonna či jeho možného zasahovania do politiky Slovenska ide o výrazne väčšiu hrozbu pre bezpečnosť SR. „Prezident by mal vystúpiť z limuzíny, vynechať jeden termín u barbiera a bezpodmienečne zvolať Bezpečnostnú radu,“ uzavrela Podhorány Masariková.
